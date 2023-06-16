3 dev kurumdan Çin'in büyümesine revize

UBS Group AG, emlak sektöründeki toparlanmanın zayıflığına, tüketimde toparlanmanın ivme kaybetmesine işaret ederek Çin için GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Tao Wang liderliğindeki UBS ekonomistleri dün yayınladıkları araştırma notunda, Çin'in 2023 ılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 5,7'den yüzde 5,2'ye indirdi.

Ekonomistler, 2024 için büyüme tahminlerini de yüzde 5,2'den 5,0'a çekti.

UBS, büyüme tahminlerinin düşürülmesinde ikinci çeyrekte düşen ihracat ve cansız sanayi üretiminin de etkili olduğunu belirtti.

Standard Chartered ve JPMorgan da revize etti

Konut piyasası ve özel sektör yatırımlarındaki zayıflıklara işaret eden Haibin Zhu liderliğindeki JPMorgan ekonomistleri 2023 büyüme tahminlerini yüzde 5,9'dan yüzde 5,5'e çekti.

Standard Chartered ekonomistleri de daha önce yüzde 5,8 olarak duyurdukları 2023 GSYH büyüme tahminlerini yüzde 5,4'e indirdi.