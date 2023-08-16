30 yıllık faiz yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de 11 Ağustos ile sona eren haftada mortgage başvurularında düşüş devam etti. Başvurular üst üste dördüncü haftada da devam ederken, 30 yıllık faiz oranı yüzde 7'nin üzerine bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,8 düşüşle 193,0 puana indi.

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,3 düşüşle 149,5 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,9 düşüşle 408,4 puana geriledi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 7 puan artışla yüzde 7,16 seviyesine geldi. Faiz, Ekim 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyesine çıktı. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 29 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış seviyesi 162 baz puandan 171 baz puana yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 6 baz puan artışla yüzde 6,57 seviyesine geldi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran ise 16 baz puan düşerek yüzde 6,20 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 7 baz puan artışla yüzde 7,11 seviyesi görüldü.