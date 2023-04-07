"300 milyon çalışanın işini, yapay zeka yapacak"

Goldman Sachs Research tarafından yayımlanan bir araştırma raporuna göre, yapay zekadaki atılımlar, küresel ekonomide kapsamlı değişiklikler getirme potansiyeline sahip.

Rapora göre, yapay zeka, işletmelere ve topluma ulaştıkça, küresel GSYİH'da yüzde 7'lik (veya neredeyse 7 trilyon ABD doları) bir artış sağlayabilir.

Goldman Sachs ekonomistlerinden Joseph Briggs, "Üretken yapay zeka potansiyeli hakkındaki önemli belirsizliğe rağmen, insan tarafından yaratılan çıktıdan ayırt edilemeyen içerik üretme ve insanlar ile makineler arasındaki iletişim engellerini yıkma yeteneği, potansiyel olarak büyük makroekonomik etkileri olan büyük bir ilerlemeyi yansıtıyor" yorumunu yaptı.

Ayrıca araştırma notunda Goldman Sachs ekonomistleri Devesh Kodnani ve Joseph Briggs, yeni bir yapay zeka sistemi dalgasının, dünya çapındaki istihdam piyasaları üzerinde de büyük bir etkisi olabileceği yorumunu yaparak, 300 milyon tam zamanlı çalışanın emeğinin, otomasyon sistemler ile yapay zekalar tarafından gerçekleştirilebileceği öngörüsünde bulundular.

900'den fazla mesleğin görev içeriğini detaylandıran veritabanlarını analiz eden ekonomistler, ABD'deki mesleklerin kabaca üçte ikisinin halihazırda yapay zeka tarafından bir dereceye kadar otomasyona maruz kaldığını tahmin ediyor. İşgücünün otomasyon hale gelmesine rağmen ekonomistler, bu otomasyonun işten çıkarmalara sebep olmayacağı görüşündeler.

Ekonomistler konu hakkında "Yapay zekanın işgücü piyasası üzerindeki etkisinin önemli olması muhtemel olsa da, çoğu iş ve sektör otomasyona yalnızca kısmen maruz kalıyor ve bu nedenle yapay zekanın yerini almaktansa onları tamamlaması daha olasıdır" yorumunu yaparak, yapay zekaya maruz kalan veya kalacak olan sektörlerin, çalışan insanlara yardımcı olmak için yapay zekayı kullanacağını ifade ettiler.

Goldman Sachs Research'ün ayrı bir raporuna göre ise, aynı zamanda yapay zekadaki ilerlemelerin küresel yazılım, sağlık ve finansal hizmetler endüstrileri için geniş kapsamlı etkileri olması bekleniyor.