311 bin Euro'yu veren Arjantin vatandaşı olacak! 'Altın pasaport' dönemi

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Program, Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo tarafından Paris'te düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde duyuruldu. Caputo, programa yönelik başvuruların yıl sonuna kadar başlamasının beklendiğini açıkladı.

Yeni uygulamayla, ülkeye yüksek miktarda döviz getiren yatırımcıların doğrudan Arjantin vatandaşlığına başvurabilmesinin önü açılacak.

Vatandaşlık için iki farklı yatırım seçeneği

Programa katılmak isteyen yatırımcılara iki farklı finansman seçeneği sunulacak.

İlk seçenekte Arjantin Hazinesi'ne 311 bin Euro tutarında iadesiz nakit katkı yapılması gerekiyor.

İkinci seçenekte ise yatırımcının 711 bin Euro değerinde, yedi yıl boyunca elde tutulması şartıyla yeni bir devlet tahviline yatırım yapması öngörülüyor.

Aile üyelerinin de programa dahil edilmesi halinde yatırım tutarının artacağı belirtiliyor. Dört kişilik bir ailenin programa katılım maliyetinin yaklaşık 444 bin Euro olması bekleniyor.

Hedef 2,2 milyar Euro'luk kaynak sağlamak

Programın temel amaçlarından biri Arjantin'in döviz rezervlerini güçlendirmek ve ülkeye yeni sermaye girişi sağlamak.

Gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde döviz kaynaklarını artırmak isteyen hükümet, uluslararası tahvil piyasalarına dönüşünü ertelemesi nedeniyle alternatif finansman imkanlarına yöneliyor.

Arjantin Hazinesi'nin 2027 yılına kadar vadesi gelen yaklaşık 22 milyar Euro'luk yabancı para cinsinden borcu bulunuyor.

Hükümete danışmanlık yapan yatırım konsorsiyumlarına göre program, hedeflenen başvuru sayısına ulaşması halinde Arjantin'e 2,2 milyar Euro'ya kadar kaynak sağlayabilir.

Arjantin pasaportu 140'tan fazla ülkeye erişim sağlıyor

Programın yatırımcılar açısından en önemli unsurlarından biri ise Arjantin pasaportunun sağladığı seyahat imkanları olacak.

Ekonomi Bakanı Caputo, Arjantin pasaportuyla Çin, Rusya, Schengen bölgesi ve Latin Amerika'nın büyük bölümü dahil 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat edilebildiğini belirtti.

London School of Economics (LSE) Öğretim Üyesi Prof. Kristin Surak da Arjantin vatandaşlığının özellikle Güneydoğu Asya ve Arap dünyasındaki bazı yatırımcılar açısından seyahat ve ticaret imkanlarını genişletebileceğini ifade etti.

'Altın vize' ile 'altın pasaport' arasındaki fark ne?

Yatırım karşılığında ülkede oturum veya vatandaşlık hakkı sağlayan programlar dünya genelinde farklı modellerle uygulanıyor.

"Altın vize" programlarında yatırımcılara genellikle ülkede oturma ve çalışma hakkı tanınırken, "altın pasaport" olarak adlandırılan uygulamalarda doğrudan vatandaşlık ve buna bağlı pasaport hakkı veriliyor.

Aktarılan bilgilere göre yaklaşık 60 ülke yatırım karşılığı oturum programı uygularken, vatandaşlık sağlayan programlar yatırımcılara doğrudan vatandaşlık ve uluslararası seyahat imkanları sunuyor.

Yatırımcıların profilinde değişim yaşanıyor

Sektör uzmanları, COVID-19 sonrası dönemde yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına yönelik yatırımcı profilinin değiştiğine dikkat çekiyor.

Pasaportları halihazırda geniş vizesiz seyahat imkanlarına sahip Amerikalı ve Avrupalı yatırımcıların da artan jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yurt dışında alternatif bir güvence arayışına yöneldiği belirtiliyor.

Arjantin'in yeni programıyla hem yüksek gelir grubundaki yabancıları ülkeye çekmesi hem de önemli miktarda döviz kaynağı oluşturması hedefleniyor.