34 ülkeden 30’unda reel ücretler düştü

HİLAL SARI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) geçen hafta yayınladığı İstihdam Görünümü 2023 raporunda, reel ücretlerin enfl asyon nedeniyle hızla eridiğine ve yapay zeka (AI) alanında yaşanan gelişmelerin istihdam piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor.

Şirket kârlarının ücret artışlarını karşılayabilecek durumda olduğu belirtilen raporda hükümetlere de yapay zeka konusunda hazırlık yapmaları ve beşeri sermayelerini bu dönüşüme hazırlamaları, aksi takdirde 10 yıl içinde işlerin yüzde 27’sinin yok olabileceği söyleniyor.

İşsizlik 1970’lerin başından bu yana en düşük düzeyde

Küresel ekonominin 2021’den bu yana kaydadeğer oranda yavaşlamış olmasına rağmen istihdam piyasalarının hala sıkı seyirde olduğu belirtilen raporda “İstihdam COVID-19 pandemisinden tamamen iyileşmiş durumda ve işsizlik 1970’lerin başından bu yana en düşük düzeyde” deniliyor.

Türkiye işsizliğin en yüksek olduğu 3 OECD ülkesinden biri

Türkiye ise yüzde 10,2 işsizlik oranıyla İspanya ve Yunanistan’ın ardından OECD genelinde işsizliğin en yüksek olduğu ilk üç ülke arasında. Öte yandan nominal saatlik ücretlerde artışlar yaşanıyor olsa da, enfl asyon Türkiye’nin de aralarında olduğu neredeyse tüm OECD ekonomilerinde reel ücretlerde düşüşe neden oldu. Rapora göre reel saatlik ücretler bir çok sektörde ve bir çok OECD ülkesinde düşerken, geçim maliyetleri de arttı. 2023’ün ilk çeyreğinde nominal ücretlerde bir yükseliş görülmesine rağmen, (2023’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8’lik bir artış yaşandı) OECD verilerin alınabildiği 34 ülkeden 30’unda reel ücretlerin ortalama yüzde 3,8 düştüğünü aktarıyor.

Kârlar işçilere verilen ücretlerden daha çok yükseldi

OECD raporunda şirket kârlarının genelde işçilerin ücretlerinden daha fazla artış yapıldığına da dikkat çekiliyor. Raporda şirket kârlarının satın alma gücünde kademeli olarak yaşanan erimeden kaynaklanan kayıpları karşılayabilecek düzeyde olduğu ve buna ilişkin düzenlemeler yapılabileceği tavsiyesi de paylaşılıyor.

McKinsey: Hibrit çalışma ofis talebini %38 düşürecek

Danışmanlık şirketi McKinsey tarafından yapılan yeni bir çalışma ise hibrit ve uzaktan çalışma eğilimlerinin on yılın sonu itibariyle ofis gayrimenkul değerlerinden 800 milyar dolar sileceğini öngörüyor. Pekin, Houston, Londra, New York, Paris, Münih, San Francisco, Şanghay ve Tokyo’da gerçekleştirilen anketin sonuçlarının yer aldığı ve 13 Temmuz’da yayınlanan rapora göre iyi ihtimalle 2030’da ofis alanı talebi 2019’a göre yüzde 13 düşecek. Rapordaki en kötü senaryoda pandemiden bu yana hayatımızda olan ve pandemi öncesine tam dönülmeyen hibrit ve uzaktan çalışma ofis talebini 2030 itibariyle yüzde 38 düşürecek.

Yapay zekanın iyi mi kötü mü olacağı politikalara bağlı

OECD Genel Sekreteri Mathias Corman, AI’ın istihdam piyasasını ve çalışanları nasıl etkileyeceğine ilişkin “Faydalarının risklerinden daha fazla olması uygulanacak politikalara bağlı olacak” diyerek, hükümetlerin çalışanlarını değişimlere hazırlaması gerektiğini ve AI’ın getireceği fırsatlardan faydalanmalarına yardımcı olmaları gerektiğini söylüyor.

Yapay zeka işlerin %27’sini yok edecek

Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyen ve bu konuda geniş katılımlı bir anket de gerçekleştiren OECD, yüksek yetkinlikteki işlerin AI’daki son gelişmelerden daha fazla etkilenmiş olmasına rağmen, otomasyon riski altında olmadığı belirtiliyor. İstihdamın yüzde 27’sinin otomasyon nedeniyle yok olacağı öngörülen rapora göre inşaat, tarım, balıkçılık, ormancılık ve bu alanlar kadar olmasa da imalat ve ulaştırma alanlarındaki düşük ve orta yetkinlikteki işler daha yüksek risk altında. Geçen yıl imalattan finansa 7 OECD ülkesinde 2.000 şirkette çalışan 5.300 işçiyle yapılan anketin sonuçlarına göre AI sadece korkulan bir unsur değil, bir çok çalışanın hayatını da kolaylaştırdı. Çalışanların yüzde 60’ı işini AI’a kaptırmaktan endişeli olsa da, çalışanların üçte ikisi AI sayesinde işlerinin daha tehlikesiz hale geldiğini ve fiziksel sağlıklarının iyileştiğini söylüyor. Raporda anketin ChatGPT ve diğer AI platformlarının hayatımıza girmeden önce yapıldığı da not düşülüyor.