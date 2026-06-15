5 soruda Hürmüz Boğazı: Küresel ticaret eski dengesine kavuşabilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın çözüldüğünü ve ticari gemi trafiğinin yeniden başladığını duyurdu. Çoğunluğu petrol tankerlerinden oluşan gemilerin, boğazın tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güney koridorunu kullanarak geçiş yapmaya başladığını belirten Trump, deniz taşımacılığı için alternatif rotaların da açık olduğunu ifade etti. Beyaz Saray'dan gelen bu son dakika onayı, küresel enerji koridorundaki fiziki ablukanın dağıldığını resmileştirirken; piyasalarda aylardır süren jeopolitik belirsizliğin yerini temkinli bir bekleyişe bırakmasına yol açtı. Beyaz Saray'ın bu hamlesiyle fiziki engel ortadan kalkmış görünse de küresel finans ve ticaret koridorları henüz derin bir nefes alabilmiş değil. Aylardır süren ablukanın tedarik zincirinde yarattığı yapısal hasar, yüksek navlun sigortaları ve petrol piyasalarındaki fiyat oynaklığı, ‘Boğaz açıldı, her şey normale döndü’ iyimserliğini gölgeliyor. Peki, milyar dolarlık ticaret gemilerinin bu dar koridora yeniden girmesi küresel ekonomiyi tam olarak nasıl şekillendirecek? İşte piyasaların yönünü belirleyecek o kritik senaryolar...

1-) Enerji fiyatları nasıl etkilenecek?

Dünya genelinde deniz yoluyla taşınan ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yaklaşık beşte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin yeniden başlaması, enerji borsalarında dengeleri değiştirebilecek güçtedir. Kriz sürecinde Basra Körfezi'nden çıkış yapamayan tankerlerin yeniden rotalarına dönmesiyle birlikte, piyasadaki fiziki petrol arzı rahatlamaya başlayacaktır. Bu durum, jeopolitik risk primi nedeniyle suni olarak yükselen varil fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Ancak vadeli işlem piyasalarındaki spekülatif pozisyonlar ve üretici ülkelerin arz stratejileri varlığını koruduğu için, bu açılma hamlesinin ham petrol kontratlarında kalıcı bir fiyat istikrarı yaratıp yaratmayacağını zaman gösterecektir. Özellikle rafinerilerin ham petrol stoklama kapasiteleri ve anlık talep oranları, önümüzdeki günlerde fiyatın yönünü belirleyecek temel unsurlar olacaktır.

2-) Navlun maliyetleri hemen normale dönecek mi?

Gemi trafiğinin başlaması lojistik sektörü için büyük bir nefes anlamına gelse de tedarik zincirindeki hasarın bir günde onarılması mümkün görünmüyor. Tıkanıklık süresince rotalarını Ümit Burnu gibi daha uzun hatlara çevirmek zorunda kalan denizcilik şirketleri, ciddi yakıt maliyetleri ve haftaları bulan teslimat gecikmeleriyle karşı karşıya kalmıştı. Gemilerin yeniden bu dar boğaza yönlendirilmesiyle birlikte navlun fiyatlarında ve denizcilik sigorta primlerinde bir yumuşama beklense de limanlardaki yığılmaların çözülmesi zaman alacaktır. Büyük lojistik firmalarının gemi rotalarını eski haline getirmesi ve konteyner dağıtım ağlarını yeniden optimize etmesi haftalar sürecek bir operasyonel planlama gerektirmektedir. Dolayısıyla, taşımacılık maliyetlerindeki düşüşün nihai ürün fiyatlarına yansıması hemen bugünden yarına gerçekleşmeyecektir.

3-) Majör ekonomiler bu gelişmeye nasıl tepki verecek?

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık, özellikle Orta Doğu petrolüne göbekten bağlı olan Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya'nın majör ekonomilerinde üretim kesintileri ve enerji tasarrufu tedbirlerine yol açmıştı. Boğazın ticari trafiğe açılması, bu ülkelerin ham madde tedarik güvenliğini yeniden tesis etmelerini ve sanayi çarklarını daha düşük maliyetle döndürmelerini sağlayacaktır. Batı pazarında ise özellikle Avrupa'nın alternatif enerji arayışları sürerken, bu koridorun açılması küresel enerji hatlarındaki rekabeti ve sevkiyat stratejilerini yeniden şekillendirecektir. Amerika Birleşik Devletleri gibi kendi enerjisini üreten devler ise küresel pazar paylarını ve stratejik rezerv politikalını bu yeni arza göre yeniden gözden geçirmek durumunda kalacaktır.

4-) Merkez bankalarının enflasyon hesapları nasıl değişecek?

Enerji arzındaki bu kritik açılma hamlesi, küresel çapta enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının para politikası stratejilerini doğrudan etkileyebilir. Petrol ve ham madde maliyetlerindeki olası bir gerileme, imalat sanayisinde üretim giderlerini düşürerek nihai tüketici fiyatlarındaki baskıyı hafifletme potansiyeline sahiptir. Başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere, faiz indirim döngüsüne girmeyi planlayan ekonomi yönetimleri, enerji maliyetlerindeki bu gevşemeyi yakından izleyecektir. Ancak lojistik hatların tam randımanla çalışmaya başlamasının zaman alacak olması ve hizmet sektöründeki yapışkan enflasyon riskleri, küresel ekonomik büyüme oranları üzerindeki temkinli duruşun bir süre daha korunmasına neden olacaktır.

5-) Piyasaların sahadaki en büyük çekincesi nedir?

Ekonomi yönetimleri ve küresel yatırımcılar için şu anki en büyük soru işareti, bu açılmanın ne kadar kalıcı ve güvenli olacağıdır. Sektör temsilcileri ve armatörler, bölgedeki askeri hareketlilik ve diplomatik güvenceler tamamen somutlaşmadan milyar dolarlık gemilerini tam kapasiteyle bu koridora sokmakta acele etmeyebilirler. Sigorta şirketlerinin bölgeye yönelik risk korumalarını ne zaman ve hangi oranlarda düşüreceği, ticari akışın hızını doğrudan belirleyecek en kritik finansal eşiktir. Dolayısıyla, Hürmüz Boğazı'nın fiziki olarak açılmış olması ticari akışın hemen yarın kriz öncesi hacmine kavuşacağı anlamına gelmemekte, piyasalar sahada atılacak kalıcı ve şeffaf adımları izlemektedir.