50 yıllık pizza devi iflas etti: Tüm şubelerini kapattı, piyasadan tamamen çekildi

ABD'nin köklü pizza zincirlerinden Gina Maria's Pizza, mali darboğazdan çıkamayarak iflas korumasına başvurdu. Şirket bütün şubelerini kapatma kararı aldı. Mart 2026'da yapılan başvuruyla birlikte zincirin faaliyetleri tamamen durduruldu.

Piyasadan tamamen çekildi

Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren şirketin çöküş süreci aslında aylar önce başlamıştı. Ekim 2025'te bazı restoranlarını kapatan marka, son hamlesinin ardından piyasadan tamamen çekilmiş oldu.

2,9 milyon dolarlık borç var

People'da yer alan habere göre yaklaşık 2,9 milyon dolarlık borca karşılık şirketin elinde yalnızca 64 bin dolar seviyesinde varlık var. Bu dengesizlik, dev pizza zincirinin ayakta kalmasının imkansız hale geldiğini gözler önüne serdi.