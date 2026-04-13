50 yıllık pizza devi iflas etti: Tüm şubelerini kapattı, piyasadan tamamen çekildi
ABD'de 1970'li yıllardan bu yana hizmet veren dev pizza zinciri Gina Maria’s yükselen maliyetler ve değişen tüketici tercihleri nedeniyle iflas etti. Şirket bütün şubelerini kapatma kararı aldı.
ABD'nin köklü pizza zincirlerinden Gina Maria's Pizza, mali darboğazdan çıkamayarak iflas korumasına başvurdu. Şirket bütün şubelerini kapatma kararı aldı. Mart 2026'da yapılan başvuruyla birlikte zincirin faaliyetleri tamamen durduruldu.
Piyasadan tamamen çekildi
Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren şirketin çöküş süreci aslında aylar önce başlamıştı. Ekim 2025'te bazı restoranlarını kapatan marka, son hamlesinin ardından piyasadan tamamen çekilmiş oldu.
2,9 milyon dolarlık borç var
People'da yer alan habere göre yaklaşık 2,9 milyon dolarlık borca karşılık şirketin elinde yalnızca 64 bin dolar seviyesinde varlık var. Bu dengesizlik, dev pizza zincirinin ayakta kalmasının imkansız hale geldiğini gözler önüne serdi.