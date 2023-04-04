60 dolarlık petrol için özel imtiyaz
Büyük ölçüde enerji ihracatıyla ekonominin çarklarını döndüren Rusya'ya yönelik olarak petrol fiyatlarına getirilen 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasına bir istisna getirildi. Wall Street Journal'ın haberine göre Japonya, 60 dolarlık tavan fiyatın üzerinden bir fiyatla Rusya'dan petrol satın almak için özel bir imtiyaz aldı.
Wall Steet Jorunal tarafından yayımlanan bir habere göre, G7 ülkelerinden biri olan Japonya, Rus petrolüne getiren 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıkarak petrol satın almaya başladı.
Habere göre 60 dolarlık tavan fiyatın üstünde bir fiyatla Rusya'dan petrol alan Japonya, yasağı delebilmek için Washington'dan bir imtiyaz aldı. İmtiyazın sebebi olarak ise enerji ithalatına dayanan üretim bandı gösterildi.
Resmi istatistikler, bu yılın ilk iki ayında Japonya'nın yaklaşık 70 dolarlık varil fiyatından yaklaşık 748 bin varil Rus petrolü satın aldığını gösteriyor.
Öte yandan OPEC+'nın sürpriz petrol kararının yankıları sürüyor. ABD cephesinden açıklamalar peş peşe geldi. Biden, üretimin kısılmasının düşünüldüğü kadar kötü olmayacağını söyledi, Yellen kararı "yapıcı bir adım değil" şeklinde yorumladı.
Son bir ayın en yüksek seviyelerine yükselen Brent petrol, bu sabah 85 doların üzerinde seyrediyor. Analistler 82,3 doların destek, 86,50 doların direnç olduğunu belirtti.