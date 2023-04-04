60 dolarlık petrol için özel imtiyaz

Wall Steet Jorunal tarafından yayımlanan bir habere göre, G7 ülkelerinden biri olan Japonya, Rus petrolüne getiren 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıkarak petrol satın almaya başladı.

Habere göre 60 dolarlık tavan fiyatın üstünde bir fiyatla Rusya'dan petrol alan Japonya, yasağı delebilmek için Washington'dan bir imtiyaz aldı. İmtiyazın sebebi olarak ise enerji ithalatına dayanan üretim bandı gösterildi.

Resmi istatistikler, bu yılın ilk iki ayında Japonya'nın yaklaşık 70 dolarlık varil fiyatından yaklaşık 748 bin varil Rus petrolü satın aldığını gösteriyor.