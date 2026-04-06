8 Katar bankasının notlarını negatif izlemeye aldı

Fitch Ratings, Katar’daki sekiz bankanın Uzun Vadeli Kredi Notlarını ve Devlet Destek Notlarını “Negatif İzlemeye” (RWN) listesine aldı.

Bu bankalar arasında Qatar National Bank (QNB), Qatar Islamic Bank, AlRayan Bank, Commercial Bank, Doha Bank, Dukhan Bank, Qatar International Islamic Bank ve Ahli Bank yer alıyor. QNB dışındaki bankaların kısa vadeli notları da negatif izlemeye alındı.

Fitch’e göre bankaların notları büyük ölçüde devlet desteği beklentisine dayanırken, bu adım Katar’ın (AA/RWN) kredi notuna ilişkin negatif izlemeyi yansıtıyor. Kurum, İran savaşı sonrası güvenlik ortamına ilişkin belirsizlikler, çatışmanın uzaması ve enerji altyapısına yönelik risklerin devletin bankalara destek kapasitesini zayıflatabileceğine dikkat çekti.

QNB’nin devlet destek notu, sektördeki öncü konumu ve devletle güçlü bağları nedeniyle diğer Katar bankalarına kıyasla bir kademe daha yüksek seviyede bulunuyor.