850 milyar dolarlık içecek devleri listesine Türk markası da girdi!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Piyasa değerlerine göre "Dünyanın En Büyük Alkollü İçecek Şirketleri" sıralamasını yayımladı. Toplam piyasa değeri 852,96 milyar doları bulan listede Çin, ABD, İngiltere ve Belçika merkezli küresel sanayi devleri yer alırken; Türkiye’yi temsil eden tek marka olan Anadolu Efes gösterdiği performansla öne çıktı.

Asya ve Avrupa devlerinin zirve yarışı

Listenin ilk sırasında, 242,3 milyar doları bulan devasa piyasa değeriyle Çinli baijiu üreticisi Kweichow Moutai yer aldı. Onu 155 milyar dolarla Belçikalı bira devi Anheuser-Busch InBev takip etti. İngiliz Diageo 52,6 milyar dolarla üçüncü, Hollandalı Heineken ise 46,9 milyar dolarla dördüncü sırayı kaparak küresel pazardaki ağırlığını bir kez daha kanıtladı.

Türkiye’nin tek temsilcisi: Anadolu Efes

Listede Şili, Finlandiya, Meksika gibi pek çok ülkenin ulusal üreticileri yer alırken Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden tek dev marka Anadolu Efes (Efes Beverage Group) oldu.

Yaklaşık 2,33 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirket, küresel sıralamada 34. sıraya yerleşerek birçok uluslararası markayı arkasında bıraktı. Doğu Avrupa ve Orta Asya pazarlarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Anadolu Efes, Türkiye’nin küresel içecek sektöründeki tek temsilcisi oldu.

İşte listeye giren şirketler ve piyasa değerleri: