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850 milyar dolarlık içecek devleri listesine Türk markası da girdi!

Piyasa değeri toplamda 850 milyar doları aşan dünyanın en büyük alkollü içecek devleri açıklandı. Çinli Kweichow Moutai ve Belçikalı AB InBev gibi dünya devlerinin başı çektiği küresel devler ligine, Türkiye'den tek bir markanın girmesi ve dünya devlerini geride bırakarak üst sıraları zorlaması dikkat çekti. Piyasa değeriyle milyarlarca dolarlık dünya devlerine meydan okuyan Anadolu Efes (Efes Beverage Group), Türkiye’yi küresel haritada temsil eden tek marka oldu.

Haber Merkezi
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850 milyar dolarlık içecek devleri listesine Türk markası da girdi!
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Piyasa değerlerine göre "Dünyanın En Büyük Alkollü İçecek Şirketleri" sıralamasını yayımladı. Toplam piyasa değeri 852,96 milyar doları bulan listede Çin, ABD, İngiltere ve Belçika merkezli küresel sanayi devleri yer alırken; Türkiye’yi temsil eden tek marka olan Anadolu Efes gösterdiği performansla öne çıktı.

Asya ve Avrupa devlerinin zirve yarışı

Listenin ilk sırasında, 242,3 milyar doları bulan devasa piyasa değeriyle Çinli baijiu üreticisi Kweichow Moutai yer aldı. Onu 155 milyar dolarla Belçikalı bira devi Anheuser-Busch InBev takip etti. İngiliz Diageo 52,6 milyar dolarla üçüncü, Hollandalı Heineken ise 46,9 milyar dolarla dördüncü sırayı kaparak küresel pazardaki ağırlığını bir kez daha kanıtladı.

Türkiye’nin tek temsilcisi: Anadolu Efes

Listede Şili, Finlandiya, Meksika gibi pek çok ülkenin ulusal üreticileri yer alırken Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden tek dev marka Anadolu Efes (Efes Beverage Group) oldu.

Yaklaşık 2,33 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirket, küresel sıralamada 34. sıraya yerleşerek birçok uluslararası markayı arkasında bıraktı. Doğu Avrupa ve Orta Asya pazarlarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Anadolu Efes, Türkiye’nin küresel içecek sektöründeki tek temsilcisi oldu.

İşte listeye giren şirketler ve piyasa değerleri:

Sıra Şirket Adı Ülke Piyasa Değeri ($)
1 Kweichow Moutai Çin 242,30 Mlry $
2 Anheuser-Busch InBev Belçika 155,00 Mlry $
3 Diageo İngiltere 52,60 Mlry $
4 Heineken Hollanda 46,90 Mlry $
5 Wuliangye Yibin Çin 41,50 Mlry $
6 Constellation Brands ABD 28,10 Mlry $
7 Pernod Ricard Fransa 24,90 Mlry $
8 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Çin 22,20 Mlry $
9 Luzhou Laojiao Çin 21,30 Mlry $
10 Asahi Group Holdings Japonya 19,00 Mlry $
11 Jiangsu Yanghe Brewery Çin 13,80 Mlry $
12 Brown-Forman ABD 12,80 Mlry $
13 Carlsberg Danimarka 12,60 Mlry $
14 Anhui Gujing Distillery Çin 11,50 Mlry $
15 Kirin Holdings Japonya 11,30 Mlry $
16 Tsingtao Brewery Çin 10,70 Mlry $
17 Thai Beverage Tayland 8,90 Mlry $
18 Remy Cointreau Fransa 8,50 Mlry $
19 Davide Campari-Milano İtalya 8,20 Mlry $
20 United Spirits Hindistan 7,80 Mlry $
21 China Resources Beer Çin 7,60 Mlry $
22 Beijing Shunxin Agriculture Çin 6,90 Mlry $
23 Molson Coors Beverage ABD 6,50 Mlry $
24 Jiugui Liquor Çin 5,80 Mlry $
25 Hebei Hengshui Laobaigan Çin 5,20 Mlry $
26 Budweiser Brewing Company APAC Hong Kong 4,90 Mlry $
27 Treasury Wine Estates Avustralya 4,40 Mlry $
28 Radico Khaitan Hindistan 3,80 Mlry $
29 Anhui Yingjia Distillery Çin 3,50 Mlry $
30 San Miguel Food and Beverage Filipinler 3,10 Mlry $
31 Anhui Kouzi Distillery Çin 2,90 Mlry $
32 Viña Concha y Toro Şili 2,70 Mlry $
33 Sichuan Swellfun Çin 2,50 Mlry $
34 Anadolu Efes Türkiye 2,33 Mlry $
35 Chongqing Brewery Çin 2,20 Mlry $
36 United Breweries Hindistan 2,10 Mlry $
37 Olvi Finlandiya 1,90 Mlry $
38 Boston Beer Company ABD 1,80 Mlry $
39 Becle (Jose Cuervo) Meksika 1,70 Mlry $
40 Allied Blenders and Distillers Hindistan 1,50 Mlry $

 