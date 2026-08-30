850 milyar dolarlık içecek devleri listesine Türk markası da girdi!
Piyasa değeri toplamda 850 milyar doları aşan dünyanın en büyük alkollü içecek devleri açıklandı. Çinli Kweichow Moutai ve Belçikalı AB InBev gibi dünya devlerinin başı çektiği küresel devler ligine, Türkiye'den tek bir markanın girmesi ve dünya devlerini geride bırakarak üst sıraları zorlaması dikkat çekti. Piyasa değeriyle milyarlarca dolarlık dünya devlerine meydan okuyan Anadolu Efes (Efes Beverage Group), Türkiye’yi küresel haritada temsil eden tek marka oldu.
Piyasa değerlerine göre "Dünyanın En Büyük Alkollü İçecek Şirketleri" sıralamasını yayımladı. Toplam piyasa değeri 852,96 milyar doları bulan listede Çin, ABD, İngiltere ve Belçika merkezli küresel sanayi devleri yer alırken; Türkiye’yi temsil eden tek marka olan Anadolu Efes gösterdiği performansla öne çıktı.
Asya ve Avrupa devlerinin zirve yarışı
Listenin ilk sırasında, 242,3 milyar doları bulan devasa piyasa değeriyle Çinli baijiu üreticisi Kweichow Moutai yer aldı. Onu 155 milyar dolarla Belçikalı bira devi Anheuser-Busch InBev takip etti. İngiliz Diageo 52,6 milyar dolarla üçüncü, Hollandalı Heineken ise 46,9 milyar dolarla dördüncü sırayı kaparak küresel pazardaki ağırlığını bir kez daha kanıtladı.
Türkiye’nin tek temsilcisi: Anadolu Efes
Listede Şili, Finlandiya, Meksika gibi pek çok ülkenin ulusal üreticileri yer alırken Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden tek dev marka Anadolu Efes (Efes Beverage Group) oldu.
Yaklaşık 2,33 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirket, küresel sıralamada 34. sıraya yerleşerek birçok uluslararası markayı arkasında bıraktı. Doğu Avrupa ve Orta Asya pazarlarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Anadolu Efes, Türkiye’nin küresel içecek sektöründeki tek temsilcisi oldu.
İşte listeye giren şirketler ve piyasa değerleri:
|Sıra
|Şirket Adı
|Ülke
|Piyasa Değeri ($)
|1
|Kweichow Moutai
|Çin
|242,30 Mlry $
|2
|Anheuser-Busch InBev
|Belçika
|155,00 Mlry $
|3
|Diageo
|İngiltere
|52,60 Mlry $
|4
|Heineken
|Hollanda
|46,90 Mlry $
|5
|Wuliangye Yibin
|Çin
|41,50 Mlry $
|6
|Constellation Brands
|ABD
|28,10 Mlry $
|7
|Pernod Ricard
|Fransa
|24,90 Mlry $
|8
|Shanxi Xinghuacun Fen Wine
|Çin
|22,20 Mlry $
|9
|Luzhou Laojiao
|Çin
|21,30 Mlry $
|10
|Asahi Group Holdings
|Japonya
|19,00 Mlry $
|11
|Jiangsu Yanghe Brewery
|Çin
|13,80 Mlry $
|12
|Brown-Forman
|ABD
|12,80 Mlry $
|13
|Carlsberg
|Danimarka
|12,60 Mlry $
|14
|Anhui Gujing Distillery
|Çin
|11,50 Mlry $
|15
|Kirin Holdings
|Japonya
|11,30 Mlry $
|16
|Tsingtao Brewery
|Çin
|10,70 Mlry $
|17
|Thai Beverage
|Tayland
|8,90 Mlry $
|18
|Remy Cointreau
|Fransa
|8,50 Mlry $
|19
|Davide Campari-Milano
|İtalya
|8,20 Mlry $
|20
|United Spirits
|Hindistan
|7,80 Mlry $
|21
|China Resources Beer
|Çin
|7,60 Mlry $
|22
|Beijing Shunxin Agriculture
|Çin
|6,90 Mlry $
|23
|Molson Coors Beverage
|ABD
|6,50 Mlry $
|24
|Jiugui Liquor
|Çin
|5,80 Mlry $
|25
|Hebei Hengshui Laobaigan
|Çin
|5,20 Mlry $
|26
|Budweiser Brewing Company APAC
|Hong Kong
|4,90 Mlry $
|27
|Treasury Wine Estates
|Avustralya
|4,40 Mlry $
|28
|Radico Khaitan
|Hindistan
|3,80 Mlry $
|29
|Anhui Yingjia Distillery
|Çin
|3,50 Mlry $
|30
|San Miguel Food and Beverage
|Filipinler
|3,10 Mlry $
|31
|Anhui Kouzi Distillery
|Çin
|2,90 Mlry $
|32
|Viña Concha y Toro
|Şili
|2,70 Mlry $
|33
|Sichuan Swellfun
|Çin
|2,50 Mlry $
|34
|Anadolu Efes
|Türkiye
|2,33 Mlry $
|35
|Chongqing Brewery
|Çin
|2,20 Mlry $
|36
|United Breweries
|Hindistan
|2,10 Mlry $
|37
|Olvi
|Finlandiya
|1,90 Mlry $
|38
|Boston Beer Company
|ABD
|1,80 Mlry $
|39
|Becle (Jose Cuervo)
|Meksika
|1,70 Mlry $
|40
|Allied Blenders and Distillers
|Hindistan
|1,50 Mlry $