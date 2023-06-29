AB, 158 milyar Euro'luk otomobil ihraç etti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2022 yılı otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkeleri geçen yıl toplam 158 milyar Euro'luk otomobil ihraç etti. Böylece AB'nin 2022'de toplam otomobil ihracatı 2015 yılındaki 150 milyar Euro'luk rekor seviyeyi aştı.

AB'nin otomobil ithalatı ise 2022'de 62 milyar Euro oldu. AB, geçen yıl otomobilde 96 milyar Euro'luk ticaret fazlası verdi.

AB'nin otomobil ihraç ettiği ülkelerin başında ABD yer aldı. Otomobil ihracatının yüzde 23'ü ABD'ye, yüzde 17'si İngiltere'ye, yüzde 15'i Çin'e, yüzde 5'i Güney Kore ve İsviçre'ye, yüzde 4’ü de Japonya ve Türkiye'ye yapıldı.

AB'nin otomobil ithal ettiği ülkelerin başında ise yüzde 15'le Çin ve İngiltere, yüzde 14'le ABD, yüzde 13'le Güney Kore, yüzde 12'yle Japonya, yüzde 10'la Türkiye ve yüzde 8'le Meksika yer aldı.