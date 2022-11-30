AB, 319 milyar euro Rus varlığına el koymayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB), dondurulan Rus varlıklarına el koymayı planlıyor. Sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin video paylaşımında bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın neden olduğu tahribatın bedelini mali olarak ödemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın şimdiye kadar uğradığı zararın 600 milyar euro olduğunun öngörüldüğünü bildiren von der Leyen, "Rusya ve oligarklarının, Ukrayna'ya verdiği zararı tazmin etmesi ve ülkenin yeniden inşası için gereken masrafları karşılaması gerekiyor." dedi.

Rusya'ya bunu ödetecek araçlara sahip olduklarını vurgulayan von der Leyen, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar eurosunu bloke ettiklerini, Rus oligarkların da 19 milyar euoroluk parasını dondurduklarını bildirdi.

Von der Leyen, "Ortaklarımızla birlikte kısa vadede bu fonları yönetecek ve onlarla yatırım yapacak bir yapı oluşturabiliriz." şeklinde konuştu.

Söz konusu yapının gelirlerini Ukrayna için kullanabileceklerine işaret eden von der Leyen, "Yaptırımlar kalkınca bu fonlar Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın tamamını tazmin etmesi için kullanılmalı. Bunu mümkün kılmak için ortaklarımızla uluslararası bir anlaşma üzerinde çalışacağız." diye konuştu.

Uluslararası ortaklarla bunu gerçekleştirmenin yasal yollarını bulabileceklerini aktaran von der Leyen, "Rusya'nın korkunç suçları cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.