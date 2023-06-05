AB, 5 ülkenin Ukrayna'dan tahıl ithalatı kısıtlamasını uzattı

AB Komisyonu, Ukrayna'dan tarımsal ürün ithalatı konusunda alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan için 2 Mayıs’ta uygulamaya konan ve bugün sona eren Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği ithalatına yönelik istisnai ve geçici tedbirler 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Bu süreçte 5 ülke, Ukrayna tahılının diğer AB üyesi ülkelere sevkiyatını engelleyecek bir önlem almayacak.

Söz konusu ülkeler ciddi lojistik darboğazları ve hasat mevsimi öncesinde sınırlı tahıl depolama kapasiteleri nedeniyle Ukrayna tahılına kısıtlamaların sürmesini talep ediyordu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasının ardından, Ukrayna'ya ait önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Ukrayna'dan çok miktarda tarım ürünü sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile Bulgaristan piyasalarına girdi. Görece ucuz Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki üreticileri rahatsız etti.

Bölge ülkelerdeki çiftçiler uzun süredir Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini talep ediyordu. Bu ülkeler, nisan ayında Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı almıştı.

AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayan ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırlamıştı. Böylece Ukrayna tahılının diğer ülkelere sevkiyatı sürmüştü.