AB-ABD anlaşmasının en büyük kaybedeni kim oldu?

Avrupa çelik üreticileri, Washington'un çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50'lik yüksek gümrük vergisi uygulamaya devam etmesi nedeniyle, yeni AB-ABD gümrük vergisi anlaşmasının en büyük kaybedenlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Ticaret akışını kolaylaştırmak için kota sistemi uygulanacağına dair vaatlere rağmen, Avrupa Çelik Birliği (Eurofer) anlaşmanın netlik veya rahatlama sağlamadığını belirtiyor.

Eurofer Genel Direktörü Axel Eggert, “AB çeliği üzerindeki etkisi hala çok büyük olacak” diyerek, belirsiz ifadelerin üreticilere ihtiyaç duydukları kesinliği sağlamadığını uyarıyor. Eurofer'in üyeleri arasında sektör devleri ArcelorMittal ve Thyssenkrupp da bulunuyor.

Artıştan önce AB, ABD'ye yıllık yaklaşık 4 milyon ton çelik ihraç eden üçüncü büyük çelik ihracatçısıydı. Sürdürülen gümrük vergileri sadece doğrudan ihracatı kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda AB pazarında bir arz fazlası riskini de beraberinde getiriyor, çünkü ABD'nin gümrük vergisi uyguladığı diğer ülkelerden, özellikle Çin'den gelen metal Avrupa'yı dolduruyor.

Eurofer'e göre, Çin'in çelik kapasite fazlası şu anda AB'nin toplam çelik üretiminin beş katı, bu da fiyat rekabetinin yoğunlaşması ve pazarın doygunluğu konusunda endişeleri artırıyor.

Çelik üreticileri, otomobil üreticilerinin AB'de üretilen çeliğe olan talebin büyük bir kısmını oluşturması nedeniyle, AB'nin ABD'ye yaptığı otomobil ihracatına uygulanan %15'lik gümrük vergisinin dalga etkisi yaratmasından da korkuyor. Azalan ihracat, daha ucuz ithalat ve zayıflayan iç talebin birleşimi, Avrupa çelik sektörü için mükemmel bir fırtına yaratıyor.