AB, ABD’nin Stablecoin yasasının ardından dijital euro için harekete geçti

Avrupa Birliği (AB) dijital euro için harekete geçti. Financial Times’ın yayımladığı habere göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ilgili AB kurumları, dijital para biriminin teknik altyapısı, yasal düzenlemeleri ve gelecekteki kullanım alanlarına ilişkin çalışmalarına hız verdi. Projenin hızlanmasında ABD’nin stablecoin yasası doğrudan etkili oldu.

Dijital euronun Ethereum veya Solana ihracı değerlendiriliyor

Özellikle ECB’nin, dijital euro’yu halka açık bir Blockchain ağı olan Ethereum veya Solana üzerinden ihraç etmeyi değerlendirdiği bildiriliyor. Bu karar, özel bir Blockchain yerine daha erişilebilir ve yaygın altyapılar kullanılarak dijital euro’nun daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını hedefliyor. Ancak kamuya açık ağların kullanımı, özellikle veri gizliliği ve güvenliği açısından bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

ABD’nin hamlesi AB’yi harekete geçirdi

AB yetkilileri, ABD’nin “GENIUS Act” adı verilen kapsamlı sabit kripto para yasasını hızla hayata geçirmesinin ardından dijital euro projesinde ivme kazanma ihtiyacı hissettiklerini belirtti. Dünyanın en büyük ticaret bloğu olan AB, dijital varlık alanında ABD’nin gerisinde kalma riskini göz önünde bulundurarak dijital euro çalışmalarını daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Dolar bazlı sabit kriptoların Avrupa’daki etkisini azaltmak hedefleniyor

Piyasa gözlemcilerine göre, ABD’de sabit kripto para sektörünün hızla büyümesi, Euro Bölgesi içerisindeki parasal egemenlik açısından potansiyel bir tehdit oluşturuyor. Dijital euro projesinin bu bağlamda hem rekabet gücünü artırmak hem de dolar bazlı sabit kriptoların Avrupa’daki etkisini azaltmak hedefiyle kapsamlı şekilde planlandığı ifade ediliyor.

Euro destekli sabit kripto paralar zayıf kalıyor

Halihazırda piyasada birkaç euro destekli sabit kripto para birimi bulunsa da, bunların piyasa değeri dolar destekli muadillerinin oldukça gerisinde kalıyor. Bu durum, euro’nun dijital varlık piyasasındaki temsil gücünün sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. AB yetkilileri, dijital euro’nun devreye alınmasının bu dengesizliği düzeltme adına önemli bir adım olabileceğini değerlendiriyor.

Yatırımcı erişimi kolaylaştırılacak

Yatırımcı erişimini kolaylaştırmak adına Ethereum ya da Solana gibi yüksek işlem hacmine ve küresel kullanıcı tabanına sahip ağların seçilmesi, dijital euronun benimsenme sürecinde avantaj sağlayabilir. Ancak kamuya açık Blockchain’lerin doğası gereği veri güvenliği ve kullanıcı mahremiyeti konusundaki teknik düzenlemelerin tamamlanması kritik önem taşıyor.

Küresel sabit kripto para yarışı kızışıyor

Küresel ölçekte dijital para yarışına birçok ülke dahil olmuş durumda. Kripto paralara karşı sert tutumuyla bilinen Çin bile, yuan destekli sabit kripto paraların piyasaya sürülmesini değerlendirmeye başladı. Bu kararın arkasında, dolar destekli sabit kripto paraların küresel ticarette giderek artan ağırlığına karşı bir denge oluşturma çabası yer alıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan Japonya da kısa süre önce ilk dolar endeksli sabit kripto para ihracına onay verdi. Tüm bu gelişmeler, dijital euro projesinin sadece bir bölgesel para girişimi değil, aynı zamanda küresel para rekabeti kapsamında stratejik bir öncelik haline geldiğini gösteriyor. Avrupa Birliği’nin bir an önce dijital euroyu hayata geçirme motivasyonu, bu küresel rekabetin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.