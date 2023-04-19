AB, bankacılık sektörü için yeni "Kriz Yönetim Sistemini" onayladı
Avrupa Komisyonu, bankaların tasfiyesini kolaylaştırmak için yeni adımlar atıyor. Bu adımlar banka müşterilerini iflas durumunda zarardan korumak için mevduat garanti programları ve çözümleme fonlarını içeriyor.
Avrupa Birliği (AB), bankacılık sektöründe finansal istikrarı sağlarken vergi mükelleflerinin parasını kullanmadan küçük ve orta ölçekli bankaların tasfiyesini kolaylaştırmak için tasarlanan güncellenmiş kriz yönetim sistemini onayladı.
Yeni önlemler kapsamında, banka iflasları sırasında mevduat sahiplerinin zarara uğramasını engellemek için mevduat garanti programları ve çözümleme fonları uygulanacak.
Tasfiyeye kıyasla banka kararının müşteriler için daha az rahatsız edici olacağı belirtilirken, güncellenen önlemler mevduat sahibi ve banka başına 100.000 Euro'luk teminat seviyesini koruyacak.
AB Komisyonu'nun önlemleri kabul etmesinin ardından, önerilen mevzuat Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından tartışılacak.