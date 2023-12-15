AB, çelik tarifelerinde ABD ile yaptığı ateşkesi uzatıyor

Avrupa Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis Financial Times'a yaptığı açıklamada, burbon viskisi ve Harley-Davidson motosikletleri gibi Amerikan mallarına yönelik misilleme gümrük vergilerinin yeniden uygulanmasının ertelenmesinden yana olduğunu söyledi. Washington'un da çelik ve alüminyum üzerindeki vergisini askıya almayı kabul ettiğini ve iki tarafın yıllardır süren anlaşmazlığı çözmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Dombrovskis, "Biz odaklanıyoruz... ABD tarafındaki mevcut gümrük vergisi askıya alma kararının uzatılması ve bizim misilleme gümrük vergilerimiz üzerinde duruyoruz." dedi.

AB, Biden yönetimiyle yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Ekim 2021'de gümrük tarifelerini askıya aldı ancak Brüksel'in erteleme yönünde açık bir karar almaması halinde tarifeler 1 Ocak'ta otomatik olarak yeniden uygulanacak.

AB hükümetlerinin, Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta kendilerine göndereceği teklifi onaylamalarını bekleyen Dombrovskis, "Yıl sonundan önce bu karara varacağımızı varsaymak yanlış olmaz" dedi.

Tarifelerin 15 ay süreyle askıya alınması bekleniyor

Dombrovskis, tarifelerin ne kadar süreyle askıya alınacağını söylemekten kaçındı, ancak durum hakkında bilgi sahibi olan kişiler bunun 15 ay olacağını söyledi.

Dombrovskis, "Bunu çok fazla uzatmak istemiyoruz çünkü bu dengesizlik bizim dezavantajımıza" diye konuştu.

AB yetkilileri, Başkan Joe Biden'ın Ohio ve Pennsylvania gibi çelik üreticisi eyaletlerde oy mücadelesi verdiği için seçimlerden önce gümrük vergilerini kalıcı olarak kaldırma konusunda isteksiz olduğunun farkında olduklarını söylüyorlar.

Brüksel ve Washington, kendi ülkelerini muaf tutarken diğer ülkelerdeki karbon yoğun üreticilere gümrük vergisi uygulayacak uluslararası bir "yeşil çelik" kulübü kurmak için görüşmelere devam ediyor.

Ancak AB halihazırda şirketlerden sera gazı emisyonları için vergi alırken ABD'de böyle bir uygulama olmadığı için bu plan üzerinde anlaşmak zor görünüyor. Brüksel, 2026 yılında ABD ve diğerlerini vuracak bir karbon ithalat vergisi getirmeyi planlıyor.

Dombrovskis, ABD'nin emisyon ticaretini başlatması için "net bir yol olmadığını" kabul etti. "Seçimlerden önce herhangi bir hareket bekleyemeyiz." diye konuştu