AB, Çin'den alışverişe önlem hazırlığında! AliExpress, Shein ve Temu etkilenecek

AB Komisyonu, üye ülkelere güvenli ve sürdürülebilir ürün ithal edilmesi amacıyla hazırladığı yeni e-ticaret stratejisini içeren belgeyi yayımladı.

Günlük 12 milyon pakete AB'ye girdi

Belgede, "Geçtiğimiz yıl AB pazarına değeri 150 avroyu aşmayan yaklaşık 4,6 milyar düşük değerli paket giriş yaptı. Bu da günlük 12 milyon pakete denk geliyor" ifadesi kullanıldı.

Çoğu AB mevzuatına uygun değil

AB'ye giriş yapan paket sayısının 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla iki kat artış gösterdiğine işaret edilen belgede, "Bu malların çoğunun Avrupa mevzuatına uygun olmadığı tespit edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Belgede, AB'ye gelen paket sayısındaki hızlı artışın çeşitli endişelere neden olduğuna dikkat çekilerek, "AB'ye giderek daha fazla zararlı ürün giriyor." ifadesi yer aldı.

Avrupa'ya giren paketlerin olumsuz çevre ve iklim ayak izi bulunuyor

Ürün standartlarına saygı gösteren Avrupalı satıcıların çevrim içi pazarların haksız uygulamalarından ve sahte ürün satışından zarara uğradığı belirtilen belgede, Avrupa'ya gönderilen çok sayıda paketin olumsuz çevre ve iklim ayak izinin de olduğu kaydedildi.

Ürünlerin girişini önlemek için adımlar atılacak

Belgede, Avrupa'da tüketicilerin, e-ticaretin potansiyelinden yararlanmaları, çevrim içi olarak rahat, uygun fiyatlı, güvenli ve yüksek kaliteli ürünlere erişebilmeleri, bununla birlikte AB piyasasına güvensiz, sahte ve kurallara uyumsuz veya yasa dışı ürünlerin girişini önlemek üzere adımların atılması gerektiği vurgulandı.

150 euronun altında olan paketlere muafiyet kaldırılacak

AB çapında gümrük reformu yapılması ve değeri 150 euronun altında olan paketlere yönelik gümrük muafiyetinin kaldırılması tavsiye edilen belgede, ürünlere yönelik daha fazla risk değerlendirmesi yapılması ve gümrük kontrollerinin artırılması önerildi.

Belgede, gönderilerin, Birlik kurallarına uygunluğunun denetlenmesinin artan maliyetlerini karşılamak amacıyla, AB'ye ithal edilen e-ticaret ürünlerine ayrımcılık yapmadan bir işlem ücreti uygulanması teklif edildi.

AliExpress, Shein ve Temu etkilenebilir

Yeni kuralların, AliExpress, Shein ve Temu gibi e-ticaret platformlarını etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, AB Komisyonu, Shein'in, Birlik kurallarının yaygın biçimde ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutulacağını açıkladı.

Temu'ya yönelik soruşturma başlatılmıştı

AB Komisyonu ile üye ülke otoritelerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı daha önce Temu'ya yönelik soruşturma başlatmıştı.