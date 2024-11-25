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AB, Çin'in brendiye ek vergi koymasını DTÖ'ye taşıdı

Avrupa Birliği (AB), Çin'in, Birlik ülkelerinden ithal edilen brendiye vergi uygulama kararına Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) itiraz etti.

Haber Merkezi
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AB, Çin'in brendiye ek vergi koymasını DTÖ'ye taşıdı
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AB Komisyonu, Çin'in AB brendisine yönelik anti-damping önlemlerine itiraz etmek üzere bugün DTÖ nezdinde istişare talebinde bulunulduğunu açıkladı.

AB: Brendiye uygulanan vergi DTÖ hukuk standartlarına aykırı

Açıklamada, Çin'in brendiye uyguladığı geçici önlemlerinin DTÖ kurallarıyla uyumlu olmadığına işaret edilerek, Çin'in davayı DTÖ hukuk standartlarına aykırı olarak yetersiz delil temelinde başlattığı belirtildi. 

AB'nin istişare talebinin, DTÖ uzlaşmazlık çözüm sürecini başlatmanın ilk adımı olduğu bildirilen açıklamada, anlaşma sağlanamaması halinde dosyanın DTÖ paneline taşınacağı kaydedildi.

Çin’den AB’nin elektrikli otomobil vergisine misilleme yaptı

Çin, geçen ay başta Fransa'dan yapılan brendi ithalatı başta olmak üzere AB'den gönderilen içkilere yüzde 30,6 ile yüzde 39 arasında geçici anti-damping vergisi uygulamaya başlamıştı.

Çin'in brendiye vergi kararı, AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yüzde 35,3'e varan ilave gümrük vergisi uygulama kararının ardından gelmiş ve misilleme olarak anlaşılmıştı.

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