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AB, Çinli elektrikli araçlar için ek gümrük vergisini düşürüyor

Avrupa Birliği, Tesla ve diğer otomobil üreticilerinin Çin'den ithal ettiği elektrikli araçlar için önerilen ek gümrük vergisi oranlarında aşağı yönlü küçük ayarlamalar yapmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
Foreks
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AB, Çinli elektrikli araçlar için ek gümrük vergisini düşürüyor
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Avrupa Birliği (AB), Tesla ve Çin'den gelen diğer elektrikli araçlar için önerilen gümrük vergilerini düşürüyor. Değişiklikler henüz açıklanmadığı için Bloomberg News'a isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan kişiler, Tesla'nın önerilen oranının yüzde 9'dan yüzde 8'in biraz altına revize edileceğini söyledi.

Söz konusu kişiler, AB'nin revizyonları şirketlerin sağladığı yeni bilgiler nedeniyle yaptığını söyledi. Üye ülkeler, Kasım ayında yürürlüğe girmeden önce önerilen kesin tarifeleri oylamaya hazırlanıyor. Ek vergiler, Çin'den gelen ihracatçıların halihazırda tabi olduğu yüzde 10'luk vergilerin üzerine eklenecek.

Değişiklikleri ilk olarak Pazartesi günü bildiren Mlex, Tesla'nın oranının yüzde 7,8'e düşeceğini söyledi. Haber kuruluşuna göre, AB'nin soruşturmasıyla işbirliği yapmayan Çinli üreticiler için yeni en yüksek oran yüzde 36,3'ten yüzde 35,3'e düşecek.

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