AB Dijital Hizmetler Yasası yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği’nin sanal dünyayı büyük ölçüde etkileyecek “Dijital Hizmetler Yasası (DSA)” yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında Google, Facebook, TikTok gibi sosyal medya platformları ile AB’de faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketleri yayınladıkları içerikleri bugün itibarıyla sıkı bir şekilde denetleyecek.

Kullanıcıları çevrimiçi ortamda güvende tutmak için oluşturulan yasa ile nefret söylemi, soykırım gibi hizmet şartlarını ihlal eden zararlı içeriklerin yayılması engellenecek. Yeni düzenleme, AB vatandaşlarının dijital platformlarda mahremiyet ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarının korunmasını sağlayacak. Kurallara uymayan platformlar ise küresel gelirlerinin yüzde 6’sına varan milyarlarca dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalacak ya da AB’deki faaliyetleri sonlandırılacak.

AB yeni dijital kurallarından etkilenen platformlar

Dijital Hizmetler Yasası, Facebook, TikTok, X (eski Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest ve Snapchat sosyal medya platformları ile AliExpress, Amazon, Apple AppStore, Bing, Booking.com, Google Play, Google Maps, Google, Wikipedia ve Zalando teknoloji şirketlerini kapsamına alıyor.

AB’de dijital hizmetler sağlayan herhangi bir işletme DSA’ya uymak zorunda olacak. Ancak küçük şirketlerin 45 milyondan fazla kullanıcısı olan geniş kapsamlı platformlara göre daha az yükümlülüğü bulunacak.

Yapılan değişiklikler

Yasa kapsamındaki yeni düzenleme ile kullanıcılar yasadışı online içerikleri ve tehlikeli ürünleri bildirecek/işaretleyecek ve şirketler bunları hızlı ve tarafsız bir şekilde yayından kaldıracak. Facebook ve Instagram, mevcut içerik raporlama araçlarına erişimi kolaylaştırma kararı alırken, Amazon ise şüpheli ürünlerin bildirilmesi için yeni bir kanal açtı. Çinli sosyal medya platformu TikTok da kullanıcıların zararlı videoları bildirmeleri için platforma yeni bir seçenek ekleyerek bu raporları inceleyecek yeni bir uzman ekip kurdu. Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat kullanıcılara profillerine uygun “içerik önerilerini” kapatma seçeneği de tanıdı.

Yeni yasa ile Google ve benzeri platformların içeriklerini yayından kaldırma gerekçeleri konusunda daha fazla bilgi sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda içeriklerin denetlemesine ilişkin daha fazla "görünürlük" sağlayacak olan Google, kullanıcıların şirketle iletişim kurması için yeni seçenekler de ekledi.

DSA ayrıca reklamlar aracılığıyla çocuklar gibi hassas kategorideki kullanıcıların hedef alınmasının da önüne geçiyor. Bu nedenle Snapchat ve TikTok gibi sosyal medya platformları, söz konusu kullanıcıların reklamlarla hedef alınmasını engelleyecek düzenlemeler getirdi.

AB yasasının küresel etkisi

Wikipedia, şüpheli kullanıcılar ve içerikler hakkında daha fazla bilgi sağlamak için bazı politikalarında ve kullanım koşullarında değişiklik yapacağını açıkladı. Platformun bağlı olduğu Wikimedia Foundation, bu değişikliklerin Avrupa ile sınırlı kalmayacağını, küresel çapta uygulanacağını duyurdu. Snapchat ise yasa dışı içeriğin veya kuralları ihlal eden hesapların bildirilmesine yönelik yeni raporlama ve itiraz sürecinin, önümüzdeki aylarda ilk olarak AB’de, daha sonra ise küresel çapta uygulamaya konulacağını belirtti.