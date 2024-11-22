AB ekonomisi alarm verdi: Euro 2 yılın en düşüğünde!

Euro Bölgesi'nde PMI verisinin kasım ayında hizmet sektörünün daraldığına ve imalat sektöründe resesyonun devam ettiğine işaret etmesinin ardından euro, ABD doları karşısında 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Euro/dolar 1,03324 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye en son 30 Kasım 2022'de görülmüştü. Euro/dolar düne göre yüzde 0,9 kayıpla 1,03842'den işlem görüyor.

Euro, ABD doları karşısında son 1 haftada yüzde 1,5, ay başından bu yana ise yüzde 4,2 değer kaybetti.

Dolar Endeksi, 107,37 ile Kasım 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Yaşanan bu değer kaybında ABD'de 5 Kasım seçimini kazanan Trump'ın uygulayacağı politikaların Euro Bölgesi ekonomisini yavaşlatacağı ve bunun ECB'nin Fed'den daha hızlı faiz indirmesine yol açacağı beklentileri rol oynadı.

AB ekonomisi yavaşlıyor

S&P Global tarafından derlenen HCOB'nin ön bileşik Euro bölgesi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, kasım ayında son 10 ayın en düşük seviyesi olan 48,1'e gerileyerek büyümeyi daralmadan ayıran 50 işaretinin altında kaldı. Ekonomistler, kasım ayında PMI'nın ekim ayındaki 50,0 seviyesinden bir değişiklik göstermeyeceğini tahmin ediyorlardı.

Euro Bölgesi'nde HCOB hizmet sektörü öncü PMI 51,5 olan beklentiye karşılık ekimde 51,6’dan kasımda 49,2’ye geriledi. HCOB imalat sektörü öncü PMI da 46’dan 45,2’ye geriledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya'da HCOB bileşik öncü PMI 48,3 beklentiye karşılık 48,6’dan kasımda 47,3’e gerilerken, imalat verisi 43,2 ve hizmet verisi de 49,4 oldu.

Hamburg Commercial Bank'ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “İşler çok daha kötü olamazdı. Euro bölgesinin imalat sektörü resesyonun derinliklerine batıyor ve şimdi de hizmet sektörü iki aylık marjinal büyümenin ardından zorlanmaya başlıyor” dedi.

İngiltere’de de işler iyiye gitmiyor

İngiltere'de S&P Global/CIPS bileşik öncü PMI kasımda 49,9 olurken, beklenti 51,8 olması yönündeydi. S&P Global/CIPS hizmet sektörü öncü PMI verisi ekimde 52’den kasımda 52 olan beklentilere karşılık 50,0 olurken, S&P Global/CIPS imalat sektörü öncü PMI da 49,9’dan 48,6’ya geriledi.

İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 30 Ekim'den bu yana ilk kez yüzde 4,371'e gerilerken, 5 yıl vadeli tahvilinde getirisi de 30 Ekim'den bu yana ilk kez yüzde 4,226'ya geriledi.