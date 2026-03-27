AB ekonomisi stagflasyon riskiyle karşı karşıya

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, maliye bakanları toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Görünüm derin bir belirsizlikle gölgelenmiş durumda. Daha yavaş büyümenin daha yüksek enflasyonla çakıştığı stagflasyonist bir şok riskiyle karşı karşıyayız” dedi.

Komiser, enerji arzındaki kesintilerin kısa süreli olması halinde bile AB büyümesinin 2026’da sonbahar tahminine göre 0,4 puan daha düşük, enflasyonun ise 1 puan daha yüksek olabileceğini belirtti. Kesintilerin daha uzun sürmesi halinde büyümenin 2026 ve 2027’de 0,6 puan daha düşük gerçekleşebileceğini ifade etti.

Dombrovskis, savaşın ölçeği, şiddeti ve etkisinin son iki haftada daha da arttığını, bu nedenle AB ekonomisinin ciddi baskı altında olduğunu vurguladı.