AB, enerji ithalatında metan kurallarını bir yıl ertelemeyi değerlendiriyor

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AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, enerji alanındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

G7 liderlerinin 2 Ekim'de acil durum stoklarını serbest bırakma yönünde verdikleri taahhüdü memnuniyetle karşıladıklarını belirten Itkonen, önceliklerinin haneleri ve işletmeleri fiyat şoklarından korumak olduğunu vurguladı.

AB'nin enerji sektöründe metan emisyonlarını azaltmaya yönelik kurallarının dünyanın en kapsamlı düzenlemelerinden biri olduğuna işaret eden Itkonen, "Enerji fiyatları açısından çok zor bir kışa doğru gidiyoruz" dedi.

Itkonen, AB'nin metan emisyonlarını azaltma hedefinden ve mevcut düzenleme çerçevesinden vazgeçmediğini belirterek, konunun küresel petrol ve doğal gaz piyasalarındaki "önemli ve devam eden gerilimlerin" daha geniş bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen'in üye ülkelerin ve sektörün endişelerini dinlediğini belirten Itkonen, gelecek yılın başında devreye girmesi öngörülen ithalata ilişkin yükümlülüklerin uygulanmasında bazı zorluklar yaşandığını aktardı.

Itkonen, bu kapsamda Komisyonun ilgili genel müdürlüğünün, metan düzenlemesinin ithalata ilişkin hükümlerinin uygulanması için bir yıl daha süre tanınması olasılığını incelediğini bildirdi.

İthal fosil yakıtlar da düzenleme kapsamında

AB'nin metan düzenlemesi, enerji sektöründeki metan emisyonlarının azaltılmasını amaçlıyor. Düzenleme, AB içinde üretilen fosil yakıtların yanı sıra ithal edilen petrol, doğal gaz ve kömürü de kapsıyor.

Mevcut takvime göre, 1 Ocak 2027'den itibaren ithalatçıların, ilgili sözleşmeler kapsamındaki fosil yakıtların üretiminde metan emisyonlarının AB kurallarına eşdeğer biçimde izlendiğini, raporlandığını ve bağımsız olarak doğrulandığını göstermesi gerekiyor.