AB, enerji tüketimini yüzde 12 azaltacak

AB parlamenterleri, bu hedefin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağını ve Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarını kullanmasını sınırlayacağını açıkladılar.

Söz konusu anlaşma, AB üye devletlerinden müzakereciler ve Avrupa Parlamentosu arasında bütün gece süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Parlamentonun baş müzakerecisi Niels Fuglsang, "Bu (anlaşma), iklim açısından faydalı, Putin açısından dezavantajlı gerçek bir değişim anlamına gelecek" dedi.

Müzakereciler, 2030'da haneler ve fabrikalar gibi nihai kullanıcılar tarafından tüketilen enerjinin, o tarihe kadar beklenen kullanımdan yüzde 11,7 daha düşük olması gerektiği konusunda anlaştılar.

2024'ten 2030'a kadar üye devletler, nihai enerji tüketiminde yıllık ortalama yüzde 1,49 tasarruf sağlamak zorundalar.

AB ülkelerinde her yıl kamu kurumlarına ait binaların toplam yüz ölçümlerinin en az yüzde 3'ünün yenilenmesi gerekecek.