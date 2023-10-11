AB gaz fiyatları 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
Finlandiya'nın Estonya'ya giden boru hattının zarar gördüğüne ilişkin açıklamalarının enerji altyapısına yönelik sabotaj korkularını yeniden alevlendirmesiyle Avrupa doğal gaz fiyatları bugün son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Kasım vadeli kontrat en son 0,66 EUR düşüşle 48,80 EUR/MWh seviyesinde işlem gördü. Kontrat bugün gün içinde 50,00 EUR/MWh’lik işlemi ile 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya ile Estonya arasındaki, sızıntı şüphesi nedeniyle hafta sonu kapatılan 2,6 milyar mᶟ/yıl kapasiteli Baltık bağlantı boru hattının harici faaliyetlerden zarar gördüğünü söyledi.
Niinisto, ülkenin soruşturmaya yardım konusunda NATO askeri ittifakıyla görüşmelerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.