AB gaz fiyatları 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Kasım vadeli kontrat en son 0,66 EUR düşüşle 48,80 EUR/MWh seviyesinde işlem gördü. Kontrat bugün gün içinde 50,00 EUR/MWh’lik işlemi ile 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, Finlandiya ile Estonya arasındaki, sızıntı şüphesi nedeniyle hafta sonu kapatılan 2,6 milyar mᶟ/yıl kapasiteli Baltık bağlantı boru hattının harici faaliyetlerden zarar gördüğünü söyledi.

Niinisto, ülkenin soruşturmaya yardım konusunda NATO askeri ittifakıyla görüşmelerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.