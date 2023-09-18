AB gaz fiyatları, Norveç kesintisinin bitimiyle düşüyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Ekim kontratı bugün en son 0,89 EUR düşüşle 35,85 EUR/MWh, İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise en son 2,21 p düşüşle 89,93 p/th seviyelerine geriledi.

Polonya merkezli bir trader, piyasa katılımcılarının, Norveç'teki 125 milyon mᶟ/gün kapasiteli Troll gaz sahasındaki kesintinin birkaç kez neredeyse iki hafta kadar uzatılmasının ardından bugün geri döndüğü haberi üzerine satış yapmaya başladığını söylüyor.

İletim şebekesi opeeratörü Gassco yaptığı açıklamada, üretimin Çarşamba gününe kadar 105 milyon mᶟ/gün oranında kısıtlanmaya devam edeceğini belirtti.