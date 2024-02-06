AB gaz fiyatları Nyhamna kesintisiyle yatay

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı mart vadeli kontrat bugün en son 0,38 Euro artışla 28,73 Euro/MWh seviyesinden işlem gördü.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri kontrat ise 1,44 p artışla 70,77 p/th düzeyine yükseldi.

Çarşamba gününe kadar Nyhamna gaz işleme tesisini etkileyen kesintinin boyutu, önceki rapora yapılan bir güncellemede bugün erken saatlerde 10 milyon mᶟ/gün artışla 52 milyon mᶟ/gün kullanılamayan kapasite olarak revize edildi.

Norveç deniz boru hattı akışlarınınsa bugün 30 milyon mᶟ/gün toparlanarak 317 milyon mᶟ/gün'e ulaşması bekleniyor.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) tahminlerine göre, Avrupa'nın en büyük gaz piyasası olan Almanya'da önümüzdeki Salı gününden itibaren sıcaklıkların normale yakın seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıklar bu hafta mevsim normallerinin yaklaşık 6 °C üzerinde bulunuyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, AB gaz depolama tesisleri en son yüzde 69 dolulukta kaydedildi.