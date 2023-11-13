AB gaz fiyatları son 1 ayın en düşüğünde

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı kontratı Ice Endex'te en son 1,33 EUR düşüşle 45,30 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrart gün içinde 10 Ekim'den bu yana en düşük seviyesi olan 44,50 EUR/MWh düzeyine kadar geriledi.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri kontrat en son 3,27 p düşüşle 114,50 p/th seviyesinden satış yaptı.

Almanya merkezli bir trader, Avrupa genelinde daha ılıman hava koşullarına dair tahminlerin, bol rüzgarın da etkisiyle bugün fiyatlarda baskı oluşturduğunu ve talepte hemen bir artış ihtimalinin bulunmadığını söylüyor.

Monte Energy Quantified (EQ) tahminlerine göre, bölgenin en büyük gaz kullanıcısı olan Almanya'da ortalama sıcaklıklar bu hafta 0,2°C artışla 7,4°C'ye (normalin 2,3°C üzerinde) revize edilirken, gelecek haftaki sıcaklıklar da 0,9°C artışla 4,8°C'ye yükseldi.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa gaz depolama tesisleri en son %99,5 dolulukta görüldü.