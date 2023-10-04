AB gaz fiyatları teknik düzeltmelerle toparlanıyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF huıb’ı Kasım vadeli kontrat bugün en son 0,51 EUR yükselişle 37,50 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.

İngiltere'nin NBP hub’ı eşdeğeri ise en son 1,50 p yükselişle 93,73 p/th seviyesinden işlem gördü.

Northern Gas and Power'ın Kıdemli Enerji Trader’ı Ramnikh Kular, “Bu sabahki artış daha çok teknik bir düzeltmeye benziyor, ancak arka planda TTF'ye göre artan JKM fiyatları piyasada bazı endişelere neden oluyor” ifadelerini kullanıyor.

Ancak Kular kıtanın gaz konusunda uzun süredir sıkıntı yaşadığını da hatırlatıyor.

Piyasa katılımcıları, endüstriyel talebin düşük seyrini sürdürdüğünü ve sıcaklıkların mevcut ılımlı seviyelerden Ekim ortasında normal civarına düşene kadar ısıtma sezonunun başlamasının ertelenmesi gerektiğini söylüyor.

Bu arada, bu hafta LNG arzının dört aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesinde olması bekleniyor ve Norveç'in planlı bakım nedeniyle planladığı arz kesintilerinin önümüzdeki iki hafta içinde kademeli olarak azalması bekleniyor.

TTF hub’ında gün öncesi gaz kontratı ile Kasım vadeli kontrat arasındaki 7,00 EUR olan farka işaret eden Kular, “Benim görüşüme göre, Kasım ayının daha fazla olumsuz yanı var” yorumunu yapıyor.

Asya'da LNG talebinin yüksek kaldığını belirten Kular, Japonya'daki LNG stoklarının yüksek talep ve kargoları geciktiren tayfunlar nedeniyle azaldığını, bunun da TTF eşdeğerlerindeki farkın neredeyse 9,00 EUR/MWh'e kadar genişlediğini ekledi.

Ancak İspanya merkezli bir trader ise kıta çapında boşaltılmayı bekleyen yüzer depolama ve Asya'nın iyi tedarik edilmesi nedeniyle Avrupa LNG teslimatlarının ayın geri kalanında yüksek kalması gerektiğini söylüyor.

Trader, Çin ve diğer gelişmekte olan Asya ülkelerinden gelen talebin düşük olması nedeniyle uzun vadeli kontratların Asya'daki talebi dengelediğini söylüyor.