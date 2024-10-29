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AB ile İngiltere rekabet soruşturmalarında işbirliği yapacak

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, otoritelerin rekabet soruşturmalarında işbirliği yapmalarını sağlayacak anlaşma müzakerelerini tamamladı.

Haber Merkezi
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AB ile İngiltere rekabet soruşturmalarında işbirliği yapacak
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AB Komisyonu, AB ile İngiltere arasında rekabet alanında işbirliği anlaşması yapılmasına yönelik teknik müzakerelerin tamamlandığını duyurdu.

Rekabet İşbirliği Anlaşması'nın, AB-İngiltere Ticaret Anlaşması"nı tamamlayacağına işaret edilen açıklamada, bunun rekabet soruşturmalarında AB Komisyonu, üye ülke otoriteleri ve İngiltere rekabet kurumu arasında iş birliği yapılmasını sağlayacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, AB'nin üçüncü bir ülke ile ilk defa rekabet alanında işbirliği anlaşması yaptığına dikkat çekilerek, önemli antitröst ve birleşme soruşturmalarında koordinasyon sağlanacağının altı çizildi.

Söz konusu anlaşma, bu aşamadan sonra AB ve İngiltere tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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