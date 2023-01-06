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AB, Kamerun'dan deniz ürünlerinin ithalatını yasakladı

Avrupa Birliği (AB), Kamerun'da avlanan ya da Kamerun bayraklı gemilerin avladığı deniz ürünlerinin ithalatına yasak getirdi.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa Birliği (AB), ‘yasa dışı’ olduğu gerekçesiyle Kamerun'dan deniz ürünlerinin ithalatını yasakladı. AB Komisyonu’nun Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Virginijus Sinkevicius, Kamerun kara sularında avlanan deniz ürünlerinin "yasa dışı" olduğunu belirtti.

Sinkevicius, "AB olarak yasa dışı ve raporlanmamış olduğu gerekçesiyle Kamerun deniz ürünlerinin ithalatını yasakladık." dedi.

Bu tür deniz ürünlerine sıfır toleranslarının olduğunu vurgulayan Sinkevicius, "Kamerun'a kırmızı kart verdik." ifadesini kullandı. AB, aldığı kararla Kamerun'u "yasa dışı balıkçılıkla mücadele etmeyen ülke" olarak nitelendirdi.