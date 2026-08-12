AB, Kolombiya’daki deprem sonrası 2 milyon euroluk yardım paketi açıkladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Avrupa Birliği (AB), pazar günü Güney Amerika ülkesi Kolombiya’yı sarsan ve büyük can kaybına yol açan depremin ardından, en ağır etkilenen bölgelere destek amacıyla 2 milyon euro yardım sağlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salı günü yaptığı açıklamada, “Arama kurtarma çalışmaları devam ederken AB, mümkün olan her şekilde Kolombiya’yı destekliyor” dedi.

Euronews'in derlediği habere göre Von der Leyen ayrıca Kolombiya’nın, 27 üye ülkenin kaynaklarını bir araya getirerek yardım talebinde bulunan ülkeye etkin destek sağlanmasını amaçlayan AB Sivil Koruma Mekanizması’nı devreye soktuğunu belirtti.

Kolombiya tarihindeki en şiddetli deprem olarak nitelendirilen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az 216 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Cali, Pereira, Manizales ve Quibdo kentleri ağır hasar görürken, acil durum ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

Von der Leyen daha önce AB’nin kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Birliğin uydu hizmeti Copernicus’u devreye soktuğunu açıklamıştı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, Avrupa’nın “bu zor günlerde” Kolombiya halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.