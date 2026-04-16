  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
Takip Et

AB Komisyonu, 3 ülkenin enerji desteklerine onay verdi

AB Komisyonu, artan enerji maliyetlerinden etkilenen enerji yoğun sektörlere destek amacıyla Almanya, Bulgaristan ve Slovenya’nın elektrik fiyatlarını geçici olarak düşürmeye yönelik devlet yardımı programlarını onayladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Komisyon açıklamasına göre söz konusu programların bütçesi Almanya için 3,8 milyar euro, Bulgaristan için 334 milyon euro ve Slovenya için 90 milyon euro olarak belirlendi.

Onayın, geçen yıl haziran ayında açıklanan ve şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik devlet yardımlarına erişimini kolaylaştıran gevşetilmiş rekabet kuralları çerçevesinde verildiği belirtildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,6'ya yükseldiEuro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,6'ya yükseldiKüresel Ekonomi

 