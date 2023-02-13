AB Komisyonu: Almanya resesyondan kaçınabilir

AB Komisyonu tarafından "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Kış" raporu yayımlandı. Yayımlanan raporada Almanya'nın bu yıl resesyondan kaçınabilceği belirtildi.

Rapora göre, Almanya'da ekonomi bu yıl yüzde 0,2 büyüyecek. AB Komisyonu'nun bir önceki "Sonbahar" raporunda, Alman ekonomisinin 2023'te yüzde 0,6 küçüleceği tahmin edilmişti.

Rapora göre Alman ekonomisi, bu yılı resesyona girmeden atlatacak. AB Komisyonu, Almanya'nın enerji krizinin üstesinden gelmesini resesyondan kaçınmasına sebep olarak gösterdi.

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, 2023 yılına tahmin edilenden daha sağlam bir zeminde girildiğini belirterek, "Resesyonun ve gaz kıtlığının riskleri azaldı ve işsizlik rekor düşük seviyelerde kaldı." ifadesini kullandı.

Bu arada, AB Komisyonu, Almanya’ya ilişkin enflasyon beklentisini de 2023 için yüzde 7,5'ten yüzde 6,3'e düşürdü.