AB Komisyonu, Rusya'ya 21'inci yaptırım paketi teklifini açıkladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı bir basın açıklamasıyla Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini duyurdu. Von der Leyen, yeni paketin enerji, finansal hizmetler, kripto varlıklar, ticaret ve ilk kez balıkçılık sektörünü de hedef aldığını açıkladı. Von der Leyen, yeni paketin Rus ekonomisinin önemli gelir kaynakları ve uluslararası ticari bağlantıları üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını söyledi. Merkezinde özellikle enerji sektörü, finansal hizmetler ve kripto para işlemlerinin yer aldığı yaptırımlara ilişkin basın açıklamasında Leyen, "Rusya'nın tam ölçekli işgalinin üzerinden dört yıl geçti. Rusya, Ukrayna'yı boyunduruk altına alma hedefinde net bir şekilde başarısız oldu. Rusya'nın ödediği bedel her geçen gün ağırlaşıyor ve bu bedeli en başta Rus halkı ödüyor. İnsanlar yakınlarının yasını tutarken, aynı zamanda ülkede yaşam standartlarının düşmesiyle karşı karşıya kalıyor" dedi.

Yaptırımların Rusya'nın savaş çabalarının ekonomik temellerini zayıflattığını söyleyen Ursula von der Leyen, "Rusya, fiilen küresel sermaye piyasalarından dışlanmış durumda. Rus ekonomisinde ciddi bir yavaşlama yaşanıyor. Büyüme en iyi ihtimalle zayıf seyrediyor. Bütçe üzerindeki baskı giderek artıyor. Devlet varlık fonunun likit varlıklarının üçte ikisinden fazlası tükendi. Enerji gelirleri, 2026 yılının başlarında yaklaşık yüzde 40 düşü. Rusya'nın gölge filosundaki yüzlerce gemi, yaptırımlarımızın hedefi oldu" diye konuştu.

"Bugün 21. yaptırım paketini öneriyoruz"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bugün 21. yaptırım paketini öneriyoruz. En yüksek etkiye sahip sektörlere, yani enerjiye, finansal hizmetlere, kriptoya, ticarete ve ilk kez balıkçılık sektörüne odaklanıyoruz. Ayrıca, eski Rus savaşçıların AB'ye girişini yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yol açtığı piyasa şoklarının Rusya üzerindeki baskının bir kısmını hafiflettiğini ifade eden von der Leyen, bu nedenle petrol fiyat tavanının piyasa fiyatlarına göre otomatik ayarlanmasını sağlayan mekanizmanın 2027 yılı ocak ayına kadar geçici olarak durdurulmasını önerdiklerini söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Bu, petrol piyasalarının istikrar kazanması için zaman sağlarken, Rusya'nın gelirleri üzerindeki baskıyı da muhafaza edecektir. Aynı zamanda gölge filoyu hedef almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

30 gemi daha kara listeye alınacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "Halihazırda yaptırım uygulanan 623 gemiye ek olarak 30 geminin daha listeye alınmasını öneriyoruz. İlk kez gölge filoya destek sağlayan gemileri de hedef alıyoruz. Örneğin, yakıt ikmali ve diğer hizmetleri sağlayan gemiler de bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Rus petrolünün pazarlanması için kullanılan limanlar, havaalanları ve rafineriler gibi kritik altyapıları da hedef almayı öneriyoruz. Son olarak, daha önce petrol tankerlerine yaptığımız gibi, LNG tankerlerinin Rusya'ya satışını da kısıtlamayı öneriyoruz" dedi.

Yaptırımların finans bölümünde işlem yasaklarının 31 Rus bankasını kapsayacak şekilde genişletilmesini teklif ettiklerini söyleyen Leyen, "Ayrıca yaptırım altındaki Rus kişi ve kuruluşlarına hizmet veren ya da yaptırımları aşan üçüncü ülkelerdeki 20 banka, kripto şirketi ve platformu ile petrol satıcısını da kapsama alıyoruz" diye konuştu.

"Ukrayna'nın işgaline katılmış hiç kimse için artık Avrupa erişilebilir olmayacak"

Leyen, üçüncü ülkelerdeki kripto hizmetlerine yönelik yeni yasakların da Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardımcı olan platformlara ev sahipliği yapan ülkeler için caydırıcı olacağını ifade etti. Yaptırımlar kapsamında Rus askeri sanayisinde kullanılan ürün ve teknolojilere yönelik yeni ihracat kısıtlamalarından da bahseden Avrupa Komisyonu Başkanı, 21'inci yaptırım paketinde ilk defa balıkçılık sektörünün de ele alındığını söyledi. Leyen, bu çerçevede bazı balık ürünlerinin ithalatına yönelik kısıtlamalar, bazılarına ise tam yasak getirileceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, paketin en önemli unsurlarından birinin de savaşın başından bu yana Rus Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış kişilerin AB'ye girişinin yasaklanması olduğunu söyledi. Leyen, "Yani, Ukrayna'nın işgaline katılmış hiç kimse için artık Avrupa erişilebilir olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya desteklerinin de sürdüğünü ve bu ay 90 milyar euroluk kredi programı çerçevesinde bu ülkeye İHA'lar için 6 milyar euro ve 3 milyar euro da makro-finansal destek sağlanacağını hatırlatan von der Leyen, önümüzdeki günlerde Ukrayna ve Moldova ile ilk AB'ye katılım müzakere fasıllarını açacaklarını da söyledi.