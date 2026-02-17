AB maliye bakanları Euro’nun küresel rolünü tartıştı

Brüksel’de yapılan toplantıda, Euro’nun uluslararası kullanımının sınırlı olduğu ve bu durumun AB’nin ekonomik ve stratejik çıkarlarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Euro’yu daha güçlü bir küresel araç haline getirmenin günümüzde AB için kritik önem taşıdığını ifade etti. Verilere göre, dünya ticaretinin büyük kısmı hala ABD Doları üzerinden yapılırken, Euro’nun payı oldukça düşük seviyede.

Euro kullanımını artırma çabaları ve uluslararası sözleşmelerde önemi

Bakanlar, enerji, ulaşım ve savunma sektörlerinde Euro kullanımını artırmanın yanı sıra, uluslararası sözleşmelerde Euroyu daha yaygın kullanmanın önemine dikkat çekti. Avrupa Merkez Bankası, likiditeyi artıracak mekanizmalarla Euroyu uluslararası piyasalar için daha cazip hale getirmeye çalışıyor.

Toplantıda ayrıca Eurobond ve ortak borç çıkarma önerileri tartışıldı; Fransa bu fikri desteklerken Almanya temkinli bir yaklaşım sergiledi. AB iç pazarının derinleştirilmesi ve mali denetimlerin uyumlu hale getirilmesi gibi konular ise hala üye ülkeler arasında farklı görüşler doğuruyor.

Bakanlar genel olarak, Euro’nun küresel finansal sistemde hak ettiği konumu alabilmesi için hem piyasa kullanımını hem de AB içindeki finansal koordinasyonu güçlendirme gerekliliğinde hemfikir oldu.