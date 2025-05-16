AB martta 35,3 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 254,8 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 10,4 yükselerek 219,5 milyar Euro oldu. AB, söz konusu ayda 35,3 milyar Euroluk dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat martta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 artışla 279,8 milyar Euro, ithalat ise yüzde 8,8 yükselişle 243 milyar Euro oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası martta 36,8 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 71,4 milyar Euro ile ABD, 30,8 milyar Euro ile İngiltere, 20,9 milyar Euro ile İsviçre, 17,9 milyar Euro ile Çin ve 10,2 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB'nin ABD'ye ihracatının mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,5 artması dikkati çekti.

Mart ayında AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 48,6 milyar Euro ile Çin, 30,7 milyar Euro ile ABD, 14,7 milyar Euro ile İngiltere, 12,4 milyar Euro ile İsviçre ve 9,2 milyar Euro ile Türkiye oldu.​​​​​​​