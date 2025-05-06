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AB, Rus gazı ithalatının tamamen yasaklanmasını önerecek

AB yetkilileri, Avrupa Birliği'nin yıl sonuna kadar yeni Rus doğalgaz anlaşmalarını yasaklamaya ve 2027 sonuna kadar Moskova ile mevcut sözleşmeleri aşamalı olarak feshetmeye yönelik planlarını yayınlayacağını söyledi.

Haber Merkezi
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AB, Rus gazı ithalatının tamamen yasaklanmasını önerecek
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Avrupa Komisyonu bugün, 2027 yılına kadar Rusya'dan fosil yakıt ithalatına nasıl son vermeyi planladığına dair bir “yol haritası” yayınlayacak. Yetkililer, yol haritasının Haziran ayında, 2025 yılı sonuna kadar yeni Rus gaz ithalat anlaşmalarının ve spot sözleşmelerin yasaklanmasını önerme taahhüdünü içereceğini belirtti.

Yol haritasında ayrıca 2027 yılı sonuna kadar mevcut sözleşmeler kapsamında Rus gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının yasaklanması için yasal bir teklifte bulunma taahhüdünün de yer alacağını belirten yetkililer, yayınlanmadan önce değişebilecek gizli planları tartışmak için isimlerinin açıklanmasını istemediler.

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