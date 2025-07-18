AB, Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketini onayladı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketini onayladıklarını bildirdi.

Rusya'ya yönelik baskıyı artırmakta kararlı olduklarına dikkati çeken Kallas, "AB, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketlerinden birisini onayladı." ifadesini kullandı.

Kallas, Kremlin'in askeri bütçesini daha da kısıtlayacaklarına işaret ederek, Rus gölge filosundaki 105 gemiyi listelediklerini belirtti.

Rus bankalarının finansmana erişimini de kısıtladıklarını bildiren Kallas, "Kuzey Akım boru hatları yasaklanacak. Rus petrol tavan fiyatı daha da düşürülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Rusya'nın askeri sanayisine daha fazla baskı uygulayacaklarını, yaptırımların çevresinden dolaşılması ile insansız hava araçlarında kullanılan teknoloji ihracatına karşı mücadeleyi güçlendireceklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Rusya'ya karşı 18'inci yaptırım paketimiz üzerindeki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." paylaşımında bulundu.

Rusya'nın bankacılık, enerji ve askeri-endüstriyel sektörlerini hedef aldıklarına işaret eden von der Leyen, Rus petrolüne yeni dinamik tavan fiyat getirdiklerini ifade etti.

Yeni yaptırımlar uyarınca, 22 Rus bankası, Rusya Yatırım Fonu ve bağlı kuruluşlarıyla işlem yapılması yasaklanacak.

Mevcut durumda kullanım dışı olan ancak Rusya'nın gelecekte yeniden faaliyete almayı planladığı Kuzey Akım boru hatlarının doğrudan veya dolaylı biçimde kullanımı da yasak kapsamına girecek.

AB'nin Rus ham petrolüne yönelik varil başına 60 dolarlık tavan fiyatında değişikliğe gidilecek. Petrol tavan fiyatı ortalama piyasa fiyatından yüzde 15 daha düşük kalacak dinamik bir mekanizma ile belirlenecek. Bu aşamada yeni petrol tavan fiyatı varil başında 47,6 dolara indirilecek.

AB'nin oy birliği gerektiren son yaptırım paketi Slovakya tarafından veto ediliyordu. Slovakya, AB Komisyonunun 2027 yılı sonuna kadar Rus fosil yakıtlarının tamamının kullanımdan kaldırılması planının olası sonuçlarına karşı güvenceler talep ediyordu.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 17 yaptırım paketini hayata geçirmişti. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.

Rus petrolüne yaptırımlar

G7 ve AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.