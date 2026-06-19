AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları 12 ay daha uzattı

AB liderleri Rusya üzerindeki baskının artırılması yönündeki kararlılıklarını yeniden teyit etti. Bu çerçevede liderler; 20. yaptırım paketi kapsamında alınan ve gölge filoyu hedef alan son tedbirleri memnuniyetle karşıladı, 21. yaptırım paketinin hızla kabul edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Rusya'nın enerji gelirlerinin daha da kısıtlanması, gölge filoya yönelik daha güçlü önlemler alınması, Rusya'nın bankacılık sektörünü hedef alan ek tedbirler hayata geçirilmesi ve gölge filonun yol açtığı çevresel, güvenlik ile deniz emniyeti risklerine ortak bir yaklaşım geliştirilmesi konularının önemine vurgu yapıldı.

Liderler ayrıca G7 ortaklarıyla yaptırımlar konusundaki yakın koordinasyonu olumlu karşıladı. Zirvede Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı askeri güç konuşlandırması ile İran, Belarus, Kuzey Kore ve diğer ülkelerin Rusya'ya sağladığı askeri destek de şiddetle kınandı.