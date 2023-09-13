AB rüzgar yatırımlarına desteği artıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda "Birliğin Durumu" başlıklı bir konuşma yaptı.

Avrupa rüzgar endüstrisinin son dönemde benzersiz zorluklarla karşılaştığına işaret eden von der Leyen, "Sanayi ve üye ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışarak bir Avrupa Rüzgar Enerjisi Paketi ortaya koyacağız." dedi.

"Rüzgar yatırımlarına izin süreçlerini daha da hızlandıracağız. Bu alanda AB genelindeki ihale sistemlerini iyileştireceğiz. Yeteneklere, finansmana erişime ve istikrarlı tedarik zincirlerine odaklanacağız." ifadelerini kullanan von der Leyen, gelecekte, çelik, batarya, elektrikli araçlar gibi temiz teknoloji sektörlerinde üretimin Avrupa'da yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

AP Genel Kurulu, dün AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı sona erdirme planlarının bir parçası olarak 2030 yılı yenilenebilir enerji kullanım hedefinin yüzde 32'den yüzde 42,5'e yükseltilmesini onaylamıştı.

Avrupa rüzgar enerji sektörü Birliğin yenilenebilir enerji hedeflerini yakalamak için yatırımlar ve izin süreçlerinde daha fazla destek talep ediyordu.

AB ülkelerinde özellikle deniz üstü rüzgar santral yatırımları geçen yıl aratan maliyetler ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle son 10 yılın en düşük seviyesine gerçekleşmişti.