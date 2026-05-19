AB, stratejik sektörlerini yabancı yatırımcılardan koruyacak

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda AB'deki yabancı yatırımların denetlenmesine ilişkin yeni düzenleme 508 "Evet", 64 "Hayır" oyuyla kabul edildi.

Yeni kurallara göre, AB üyesi bütün ülkelerde savunma, yarı iletkenler, yapay zeka, kritik ham maddeler ve finansal hizmetler gibi hassas sektörlerde yabancı yatırımlar zorunlu incelemeye tabi tutulacak.

Böylece olası, güvenlik veya kamu düzeni risklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi sağlanacak.

Ulusal inceleme makamları ile AB Komisyonu arasındaki iş birliği güçlendirilecek, sınır ötesi güvenlik risklerine karşı koordinasyon ve ortak hareket kolaylaştırılacak.

Bir yatırım veya şirket işlemi kağıt üzerinde AB içinden görünse bile, eğer şirketin gerçek sahibi ya da kontrol eden tarafı AB dışındaki bir ülkeye ait kişi, şirket veya devlet ise, o işlem de incelemeye tabi tutulacak.

Yeni düzenleme, AB Konseyi tarafından resmen onaylanmasının ardından 18 ay sonra yürürlüğe girecek.

AB, son yıllarda Çin başta olmak üzere bazı yabancı aktörlerin limanlar, enerji altyapıları, çip teknolojileri ve kritik ham maddeler gibi stratejik sektörlerde etkisini artırmasından endişe duyuyor.

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve artan jeopolitik gerilimler de Avrupa’nın kritik alanlarda dışa bağımlılığının güvenlik riski yaratabileceğini ortaya koydu.

Bu nedenle AB, ekonomik güvenlik ve stratejik sektörlerin kontrolünü korumak amacıyla yabancı yatırımları daha sıkı denetlemeye yöneliyor.