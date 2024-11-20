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AB ülkelerinde bisiklet üretimi yüzde 24 düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bisiklet üretimi geçen yıl yüzde 24 düşüşle 9,7 milyona geriledi.

Haber Merkezi
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AB ülkelerinde bisiklet üretimi yüzde 24 düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2023 yılındaki bisiklet üretimine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, 2022 yılında 12,7 milyon olan AB bisiklet üretimi, 2023’te 9,7 milyona indi.

Yüzde 24 gerileme

Böylece, AB ülkelerinde geçen yıl bisiklet üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 geriledi.

AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimi Portekiz’de yapıldı. Geçen yıl Portekiz'de 1,8 milyon, Romanya’da 1,5 milyon, İtalya’da 1,2 milyon, Polonya’da 800 bin bisiklet üretildi.

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