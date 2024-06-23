AB ve Çin, elektrikli otomobillere vergiyi görüşecek

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, AB komisyon üyesi Valdis Dombrovskis tarafından Çin ile gümrük tarifeleri konusunda somut müzakereler yapılacağı konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

CNBC-e'in Reuters'tan derlediği habre göre bu teyit, Çin Ticaret Bakanlığı'nın başkanı Wang Wentao ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis'in, AB'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturması konusunda istişarelere başlama konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından geldi.

"Şaşırtıcı bir gelişme"

Habeck Şanghay'da yaptığı açıklamada, "Son birkaç hafta içinde somut bir müzakere takvimine girmek mümkün olmadığı için bu yeni ve şaşırtıcı bir gelişme" dedi.

Bunun bir ilk adım olduğunu ve çok daha fazlasının gerekli olacağını söyledi ve ekledi: "Sona çok uzaktayız ama en azından bu daha önce mümkün olmayan bir ilk adım."

Bakan, cumartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Çin'in ihracatına yönelik gümrük tarifeleriyle ilgili görüşmelere kapısının açık olduğunu söylemişti.

Pekin'de Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Şanghay'da yaptığı ilk açıklamada Habeck, "Bugün Çinli ortaklarıma önerdiğim şey, kapıların görüşmelere açık olduğu ve bu mesajın duyulduğunu umuyorum" dedi.

Habeck'in ziyareti, Brüksel'in AB'nin aşırı sübvansiyonlar olarak gördüğü durumla mücadele etmek için Çin yapımı elektrikli araçların (EV) ithalatına ağır vergiler önermesinden bu yana üst düzey bir Avrupalı yetkili tarafından gerçekleştirilen ilk ziyaret.

Habeck, vergiler Kasım ayında tam olarak yürürlüğe girmeden önce AB ve Çin arasında tarife konularında bir diyalog için zaman olduğunu ve açık pazarlara inandığını ancak pazarların eşit bir oyun alanı gerektirdiğini söyledi.

Bakan, şirketlerin ihracat avantajlarını arttırmayı amaçlayan kanıtlanmış sübvansiyonların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Pekin ile Berlin arasındaki bir diğer gerilim noktası da Çin'in Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya verdiği destek. Habeck, Çin'in Rusya ile ticaretinin geçen yıl %40'tan fazla arttığını kaydetti.

Habeck, Çinli yetkililere bu durumun ekonomik ilişkilerine zarar verdiğini söylediğini aktardı. "Rusya'ya uygulanan yaptırımların delinmesi kabul edilemez" diyen Habeck, Avrupa'da üretilen teknik ürünlerin başka ülkeler üzerinden savaş alanına gitmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Görüşme takvimi

AB'nin ithal Çin malı elektrikli araçlara uygulayacağı %38.1'e varan geçici vergiler 4 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve soruşturma, tipik olarak beş yıllık kesin vergilerin uygulanabileceği 2 Kasım'a kadar devam edecek.

Habeck, "Bu, müzakerelerin mümkün olduğu, tartışmaların önemli olduğu ve diyaloğa ihtiyaç duyulan bir aşamayı açıyor" dedi.

Habeck daha önce Pekin'de Çinli yetkililere yaptığı açıklamada, AB'nin Çin mallarına yönelik önerdiği gümrük vergilerinin bir "ceza" olmadığını söyledi. İklim ve dönüşüm diyaloğunun ilk genel oturumunda yaptığı konuşmada "Bunların cezalandırıcı tarifeler olmadığını anlamak önemlidir" dedi.

ABD, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerin cezalandırıcı tarifeler kullandığını ancak AB'nin kullanmadığını söyledi. "Avrupa işleri farklı yapıyor."

Habeck, Avrupa Komisyonu'nun dokuz ay boyunca Çinli şirketlerin sübvansiyonlardan haksız yere yararlanıp yararlanmadığını ayrıntılı olarak incelediğini söyledi.

AB'nin incelemesi sonucunda ortaya çıkacak herhangi bir telafi edici vergi önleminin "bir ceza olmadığını" söyleyen Habeck, bu tür önlemlerin Pekin tarafından Çinli şirketlere sağlanan avantajları telafi etmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie ise buna karşılık verdi: "Çinli şirketleri korumak için her şeyi yapacağız."

Zheng, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik vergi teklifinin her iki tarafa da zarar vereceğini sözlerine ekledi. Habeck'e Almanya'nın AB içinde liderlik göstereceğini ve "doğru olanı yapacağını" umduğunu söyledi.

Zheng ayrıca haksız sübvansiyon suçlamalarını da reddederek, Çin'in yeni enerji endüstrisinin gelişiminin teknoloji, pazar ve endüstri tedarik zincirlerindeki kapsamlı avantajların bir sonucu olduğunu ve şiddetli rekabette teşvik edildiğini söyledi.

Zheng toplantı sırasında sektörün büyümesinin "haksız rekabet bir yana, sübvansiyonlardan ziyade rekabetin bir sonucu olduğunu" söyledi.

Zheng ile görüşmesinin ardından Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile görüşen Habeck, tarifeleri Cumartesi akşamı AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile bir video konferans aracılığıyla görüşeceğini söyledi.

Habeck, "Manevra alanı var, tartışma alanı var ve bu manevra alanının kullanılacağını umuyorum" dedi.