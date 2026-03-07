AB ve Hindistan kriz döneminde yeni ticaret köprüsü kuruyor

AB ile Hindistan arasında müzakere edilen ticaret anlaşması, küresel ekonominin savaş ve enerji kriziyle sarsıldığı bir dönemde öne çıkıyor. Orta Doğu’daki çatışmaların deniz taşımacılığını sekteye uğratması ve petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, Avrupa’nın tedarik zincirinde kırılganlıkları artırırken, AB yeni ortaklıklarla bu baskıyı dengelemeye çalışıyor.

AB’nin yeni üretim partneri: Hindistan

Hindistan, hızla büyüyen ekonomisi ve geniş üretim kapasitesiyle Avrupa için stratejik bir partner konumuna yükselmiş durumda. Tekstil, ilaç ve teknoloji sektörlerinde sunduğu üretim gücü, AB’nin enerji dışı alanlarda bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyor. Bu anlaşma, Avrupa’nın hammadde ve pazar çeşitliliğini artırma çabasının somut bir adımı olarak görülüyor.

Küresel ticaretin güvenlik riskleriyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, AB-Hindistan hattında kurulacak köprü yalnızca ekonomik değil, jeopolitik bir anlam da taşıyor. Avrupa, Hindistan gibi yükselen ekonomilerle bağlarını güçlendirerek küresel dengelerde daha esnek bir pozisyon elde etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, enerji krizinin ve ticaret rotalarındaki belirsizliklerin yarattığı baskılar karşısında yeni bir denge arayışını yansıtıyor.

Hindistan açısından ise AB ile yapılacak ticaret anlaşması, ihracatını çeşitlendirme ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etme fırsatı sunuyor. Avrupa pazarına daha geniş erişim, Hindistan’ın üretim kapasitesini artırırken ülkenin küresel ticaretteki rolünü pekiştirecek.

Bu gelişme, küresel krizin ortasında yeni bir iş birliği arayışının güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Enerji fiyatlarının yükseldiği, ticaret rotalarının daraldığı bir dönemde AB-Hindistan ticaret anlaşması, Avrupa’nın kırılganlıklarını azaltma ve Hindistan’ın küresel rolünü güçlendirme potansiyeliyle dikkat çekiyor.