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AB yapay zeka paktına 100'ün üzerinde şirket imza attı

Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zeka paktına 116 şirket imza attı. Şirketler, yüksek riskli sistemlerin belirlenmesi ve yönetim stratejileri gibi konularda gönüllü taahhütlerde bulundu. Paktı imzalayan firmalar arasında teknoloji devleri yer alıyor. AB Yapay Zeka Yasası'nın 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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AB yapay zeka paktına 100'ün üzerinde şirket imza attı
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Avrupa Birliği'nin (AB) gönüllü taahhütler içeren yapay zeka paktına 100'ün üzerinde şirket imza attı.

AB Komisyonu, teknoloji, telekomünikasyon, sağlık, bankacılık, otomotiv ve havacılık gibi çeşitli sektörlerden 116 firmanın AB yapay zeka paktına imza attığını açıkladı.

Meta'nın pakta katılmaması dikkat çekti

Açıklamada, pakt ile AB yapay zeka yasasının uygulamaya girmesi öncesinde şirketlerin, bu alandaki yönetim stratejisi, yüksek risk sistemlerinin belirlenmesi, farkındalık gibi alanlarda gönüllü taahhütlerde bulunduğu belirtildi.

Paktı imzalayan firmalar arasında Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Hewlett Packard, IBM, Lenovo, Samsung, Qualcomm, Sap ve Adobe de bulunuyor.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın pakta katılmaması dikkati çekti.

AB Yapay Zeka Yasası'nın Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Pakt ile bu süreçte yapay zeka alanında uyum sağlanması hedefleniyor.

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