ABB Bank’ın Eurobond ihracı bölgesel genişlemenin habercisi mi?

Azerbaycan bankacılık sektörünün lokomotifi konumunda bulunan ABB Bank, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda rotasını uluslararası sermaye piyasalarına çevirdi. Banka Yönetim Kurulu Başkanı Abbas İbrahimov, kurumun büyüme vizyonunu desteklemek amacıyla piyasa koşullarına bağlı olarak 300 ile 500 milyon dolar bandında bir Eurobond ihracı gerçekleştirmeyi değerlendirdiklerini paylaştı. İbrahimov, bankanın şu aşamada 'piyasanın nabzını tuttuğunu' ve yatırımcı iştahının uygun olduğu doğru zamanlamayı beklediklerini vurguladı. Bu ihraç süreci, sadece bankanın likidite yapısını güçlendirmekle kalmayıp, Azerbaycan finans sektörünün uluslararası arenadaki konumunu da pekiştirecek bir 'güven göstergesi' niteliği taşıyor.

Bölgesel büyüme stratejisinin merkezinde Özbekistan var

İhraç planının temel odak noktasını, fonun Orta Asya pazarına giriş stratejisi doğrultusunda kullanılması oluşturuyor. ABB Bank, bu kapsamda Özbekistan merkezli Davr Bank’ın %51 hissesini devralmak amacıyla ileri seviye görüşmeler yürütüyor. Satın alma süreci tamamlandığında bankanın 'ABB Davr Bank' ismiyle yeniden markalanarak Özbekistan ekonomisinde aktif rol oynaması hedefleniyor. Eurobond ihracıyla sağlanacak sermaye, bu sınır ötesi operasyonun ana finansman kaynağı olarak değerlendirilecek. Bu adım, ABB’nin yerel bir kurum olmanın ötesine geçerek Hazar ve Orta Asya coğrafyasını birbirine bağlayan bölgesel bir finans köprüsü kurma vizyonunu yansıtıyor.

Kurumsal finansman ve sürdürülebilir gelişim

Yeni ihraç edilecek tahviller, bankanın dış genişlemesinin yanı sıra Azerbaycan içindeki geniş ölçekli altyapı ve sanayi projelerini destekleme kapasitesini de artıracak. Kurumsal portföyünü çeşitlendirmeyi amaçlayan ABB, uluslararası fonlar sayesinde büyük ölçekli projelere daha uygun maliyetli kaynak sağlama imkanına kavuşacak. Bu hamleyle banka, hem coğrafi risklerini dağıtıyor hem de yerel pazarın ötesinde yeni büyüme alanları oluşturuyor. Yatırımcı turlarıyla birlikte küresel pazara aktarılacak bu vizyon, ABB’nin bölgesel liderlik hedefini bir adım daha ileriye taşıyacak gibi görünüyor.