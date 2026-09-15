ABD 10 yıllık tahvil getirisi 19 yılın zirvesinde

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ABD tahvil piyasasında satış baskısı güçlenirken, 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5,02'ye yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Getirilerdeki yükselişte artan enflasyon endişelerinin yanı sıra ABD hükümeti ve şirketlerin büyüyen borçlanma ihtiyaçları etkili oldu. Tahvil fiyatları ile getirileri ters yönde hareket ettiği için piyasadaki satışlar getirilerin yukarı çıkmasına yol açtı.

Yüzde 5 kritik eşik olarak izleniyor

TD Securities ABD faiz stratejisti Molly Brooks, 10 yıllık tahvil getirisinde yüzde 5 seviyesinin yatırımcılar açısından önemli bir psikolojik eşik olduğunu belirtti.

Brooks, bazı yatırımcıların bu seviyeyi tahvil fiyatlarındaki düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmek için belirlediği bir nokta olabileceğini ifade etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi en son Ekim 2023'te yüzde 5 seviyesini aşmış ancak bu seviyenin üzerinde yalnızca bir gün kalmıştı. Yatırımcılar, yüzde 5 seviyesinin üç yıl önce olduğu gibi tahvil piyasası açısından yeniden kritik bir sınır oluşturup oluşturmayacağını izliyor.

Tahvil getirilerindeki ilk sıçrama, hızla yükselen ham petrol fiyatlarının Fed'in bu haftaki faiz kararı öncesinde enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla gerçekleşti.

Brent petrolün varil fiyatının 110 dolara yaklaşması tahvil piyasası üzerindeki baskıyı artırırken, İngiltere ve Almanya tahvillerindeki değer kayıpları da küresel tahvil satışlarına eşlik etti.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin hafiflediğine ilişkin sınırlı işaret bulunması, yüksek enflasyon ve faizlerin daha uzun süre devam edebileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Yıl sonu için yüzde 5,2 tahmini

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5'e ulaşacağını daha önce öngören Standard Bank G-10 Strateji Başkanı Steven Barrow, getirilerde yükselişin henüz sona ermediği görüşünde.

Barrow, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisine ilişkin yıl sonu tahminini yüzde 5,2'ye yükseltirken, 2027'nin ilk çeyreğinde getirinin yüzde 5,3'e ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Barrow, "Yapısal görüşüm, daha uzun süre yüksek faiz rejiminde olduğumuz yönünde. Getirilerin yüzde 5'in üzerine çıkacağı yönündeki inancımı güçlendiren şey, yüzde 5'e yaklaşan bu hareketin, beklentilerin aşırı derecede üzerinde olmayan enflasyon verileri ortamında gerçekleşmiş olması" dedi.