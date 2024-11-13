  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD, 2025 mali yılına 257 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı
Takip Et

ABD, 2025 mali yılına 257 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2025 mali yılının ilk ayı olan ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 4 katına çıkarak 257 milyar dolara yükseldi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, 2025 mali yılına 257 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı
Takip Et

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı yaklaşık 257 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, 2024 mali yılının aynı ayında yaklaşık 67 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 287'ye yakın arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 226,4 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 327 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 24 artışla 584 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2024 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmişti.

Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olmuştu.

ABD Senatosu'ndan Trump’a ilk şok!ABD Senatosu'ndan Trump’a ilk şok!Dünya

 

TCMB iki TL depo alım ihalesi açtıTCMB iki TL depo alım ihalesi açtıEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Avrupa borsaları ABD enflasyon verisinin ardından karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları ABD enflasyon verisinin ardından karışık seyirle kapandı
ABD'deki hanehalkı borcu üçüncü çeyrekte rekor kırdı
ABD'deki hanehalkı borcu üçüncü çeyrekte rekor kırdı
SVR, Almanya'nın büyüme tahminleri aşağı yönlü revize etti
SVR, Almanya'nın büyüme tahminleri aşağı yönlü revize etti
Fed/Kashkari: Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan eminim
Fed/Kashkari: Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan eminim
Alman hükümeti, Trump ile ekonomik toparlanmanın gecikmesinden endişe duyuyor
Alman hükümeti, Trump ile ekonomik toparlanmanın gecikmesinden endişe duyuyor
ABD’nin ekim ayı enflasyon verisi açıklandı
SON DAKİKA...